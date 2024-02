“Gli Amarello saranno per l’ultima volta insieme stasera“, ha esordito così Fiorello in conferenza stampa, confermando che né lui né Amadeus torneranno al Festival di Sanremo 2025. La decisione finale, tuttavia, sarà presa dai due al termine di questa edizione e più precisamente in estate.

“Sono felice e onorato di aver fatto parte di @SanremoRai. Gli Amarello saranno per l’ultima volta insieme stasera. Credo che ci divertiremo molto. Cercherò di dare il massimo senza esagerare”.@Fiorello

💥#Sanremo2024 la FINALE: stasera su @RaiUno, @RaiRadio2, @RaiPlay e Rai4k pic.twitter.com/Tst4sRtmoU — Rai (@Raiofficialnews) February 10, 2024

In caso di rifiuto, chi condurrà la nuova edizione del Festival di Sanremo 2025 dopo l’era di Amadeus? A fare alcune ipotesi è stato Giuseppe Candela che su Dagospia ha spoilerato papabili nomi. Fra questi Conti, Clerici, Carlucci, Cattelan, De Martino o Bonolis, ma anche Pausini, Cortellesi, D’Alessio e Albano.



Sanremo 2025, da Conti a Clerici passando per Carlucci e Cortellesi: i papabili conduttori

“Lo abbiamo scritto nei giorni scorsi: prevedere adesso chi condurrà Sanremo 2025 è quasi impossibile” – scrive Candela – “Servirà del tempo per le troppe variabili impazzite che incideranno sulla scelta del direttore artistico e conduttore della prossima edizione. […] Le soluzioni interne guardano a Carlo Conti (democristiano e non divisivo) e Antonella Clerici, Milly Carlucci ha l’esperienza per provarci, Cattelan una suggestione che paga il peso di una minore notorietà sulla generalista. Scalpita De Martino, Bonolis sogna un ritorno ma anche in questo caso servono diversi incastri per l’operazione Rai. Chi si prenderà carico di un evento così importante dopo record musicali e televisivi così inattesi?”.

E se i conduttori avessero paura del confronto, ecco l’ipotesi cantanti.