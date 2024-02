Ascolti e scaletta della quinta serata: arrivano Fiorello e Gigliola Cinquetti

La quarta serata del Festival di Sanremo è andata e gli ascolti l’hanno premiata: 11.893.000 spettatori pari al 67,8% di share, in salita rispetto allo scorso anno.

Questa sera si esibiranno di nuovo tutti e 30 i big in gara e sarà decretato il vincitore.

“Le canzoni verranno votate dal pubblico attraverso il Televoto e verrà comunicata la classifica generale comprensiva di tutti i voti delle cinque serate” – riporta DavideMaggio.it – “La media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale dei 30, che verrà svelata dall’ultimo posto al sesto”.

E ancora:

“A questo punto, i 5 Big ancora in gara ricanteranno (o verrà mostrata la loro clip dell’esibizione in serata). Tutte le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà con una nuova votazione del pubblico con il Televoto, della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e della Giuria delle Radio. I tre sistemi di votazione avranno un peso percentuale sul risultato complessivo di questa ultima votazione così ripartito: Televoto 34%, Sala Stampa 33% e Radio 33%. Il cantante che otterrà la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamato vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Sarà svelato l’intero podio”.