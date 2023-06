Sanremo 2024, le donne di Amadeus: spuntano quattro cantanti

Per Sanremo 2024, Amadeus starebbe pensando a quattro grandi donne della musica come co-conduttrici: poker d’assi per il Festival.

Mancano ancora molti mesi al prossimo Festival di Sanremo 2024, ma sono già stati svelati alcuni dettagli davvero importanti, anticipazioni che fanno salire l’hype in tutti i fan della kermesse canora più importante in Italia. A svelare qualcosa del Festival che sarà è stato lo stesso direttore artistico Amadeus. Nella sua ormai storica intervista a Il Fatto Quotidiano, la stessa in cui ha annunciato che non andrà oltre il quinto Sanremo consecutivo della sua carriera, il conduttore ha fatto anche trapelare la volontà di portare sul palco, in veste di conduttrici, alcune donne molto importanti del mondo della musica. Una potrebbe essere Emma. E le altre?

Emma con Amadeus a Sanremo 2024?

“Non ho ancora pensato a chi sarà al mio fianco, parto sempre dalle canzoni. Ho voglia di cambiare quest’anno, provo a ragionare per trovare qualcosa che non ho fatto in passato“, ha raccontato Amadeus, che fin qui si è fatto accompagnare sul palco da moltissime donne tra loro differenti: giornaliste, conduttrici televisive, radiofoniche, sportive e anche qualche cantante.

Amadeus

Per questo suo quinto Sanremo consecutivo avrebbe però pensato a qualcosa di molto speciale. Lo ha rivelato su Dagospia Ivan Rota. Stando a quanto trapela, il conduttore si vorrebbe far accompagnare da un poker d’assi di cantanti, quattro donne straordinarie che, in un modo o nell’altro, hanno già avuto a che fare con Sanremo in diverse vesti.

Tra queste potrebbe esserci Emma Marrone. La Brown ha già partecipato a un Festival targato Ama, in veste di cantante, e ha condotto Sanremo nel 2015 al fianco di Carlo Conti. Oggi è però un’artista ancora più matura e completa, e sicuramente impreziosirebbe la kermesse con la sua simpatia e il suo talento. Anche gli altri nomi sono però di assoluto livello.

Arisa, Elodie e Annalisa: Amadeus cala il poker?

Una delle altre grandi donne per Ama sarebbe Arisa. Come Emma, anche lei ha già partecipato in gara a un Festival del noto conduttore, e ha già condotto la kermesse sempre in quello storico 2015. Si tratterebbe per lei quindi di un gradito ritorno. C’è però da considerare che Rosalba aveva fatto intendere di voler tornare in gara. Bisognerà quindi capire quali saranno le sue priorità.

A loro si potrebbe aggiungere Elodie, che già ha partecipato in gara, tra l’altro anche in questo 2023, e che ha già condotto una serata proprio di un Festival di Amadeus, esplodendo in tutto il suo poliedrico talento. Un bis non sarebbe quindi da escludere.

E ci sarebbe infine un altro nome che sta circolando e che già qualche settimana fa era stato fatto per il ruolo di prima scelta per il ruolo di conduttrice al fianco di Amadeus. Il riferimento è ad Annalisa, mattatrice in radio in questo periodo con Bellissima, Mon Amour e anche con Disco Paradise. Nali ha partecipato l’ultima volta a Sanremo nel 2021, ma anche lo scorso anno è stata protagonista come ospite. Anche per lei si tratterebbe di un ritorno. E tra l’altro anche di una prima volta, visto che non ha mai debuttato come conduttrice.