Negramaro, la scaletta dei concerti 2023: tutte le canzoni

I Negramaro danno il via al tour 2023: tutte le canzoni presenti nella scaletta dei concerti della band di Giuliano Sangiorgi.

L’n20 Tour può iniziare. La tournée per festeggiare i vent‘anni di carriera dei Negramaro sta per partire. Due decenni, e non sentirli. Giuliano Sangiorgi e gli altri ragazzi sono ancora in forma smagliante, sono reduci da tantissimi successi e sono pronti a celebrare una carriera di traguardi inimmaginabili con un una serie di concerti speciali. Live impreziositi da una scaletta in cui saranno presenti le loro grandi hit, ma anche alcuni classici ormai parte integrante del loro repertorio.

Negramaro in tour nel 2023

Sarà un’estate di musica dal vivo per Giuliano Sangiorgi e gli altri Negramaro. La partenza è prevista per il 9 giugno dal Parco della Pace di Servigliano, in provincia di Fermo. Ma sarà solo il primo passo di un tour che li porterà a suonare in alcune delle location più suggestive del nostro paese.

Negramaro

Dopo aver rotto il ghiaccio, la band si sposterà infatti a Roma, dov’è ormai da anni di casa, per tre concerti alle Terme di Caracalla il 13, 14 e 16 giugno. Bisognerà quindi aspettare luglio per un’altra splendida tripletta. La band salentina si esibirà infatti il 19, 21 e 22 luglio al Teatro Greco di Siracusa. E quindi, per il gran finale, a settembre emozionerà i fan con tre concerti all’Arena di Verona il 22, 23 e 24 settembre.

La scaletta dei concerti dei Negramaro

Il tour celebrerà il ventesimo anniversario dalla formazione del gruppo, partito dai piccoli locali del Salento e arrivato a esibirsi all’interno dei palazzetti e degli stadi italiani. Anche per questo motivo, la scaletta sarà più variegata del solito, con tanti brani presenti nei primi album, oltre ad alcuni dei loro successi più recenti.

Questa la possibile scaletta, basata sulle canzoni presentate in uno dei loro ultimi live:

– Contatto

– La cura del tempo

– Fino all’imbrunire

– La prima volta

– Per uno come me

– Meraviglioso

– Ti è mai successo?

– Nuvole e lenzuola

– Estate

– Un passo indietro

– Solo 3min

– Sei

– Cade la pioggia

– Quel posto che non c’è

– Amore che torni

– Via le mani dagli occhi

– Solo per te

– Tu si ‘na cosa grande

– Mentre tutto scorre