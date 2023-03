Sanremo 2024: al fianco di Amadeus un cantante “spinto del centrodestra”

Il Festival di Sanremo è terminato da meno di due mesi, ma tutti gli occhi sono già puntati all’edizione 2024. Amadeus qualche giorno fa ha pure pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Gaetano Castelli, Maria Chiara Castelli e Manuel Bellucci gli scenografi che cureranno il palco dell’Ariston. “Work in progress” – ha scritto con tanto di hashtag – #scenografia #sanremo2024 #chihatempononaspettitempo”.

Oltre alla scenografia, in Rai starebbero lavorando anche al cast fisso che affiancherà Amadeus. Se nel 2020 ha avuto Fiorello e Tiziano Ferro; nel 2021 Zlatan Ibrahimović e Achille Lauro e nel 2023 Gianni Morandi (nell’edizione 2022, invece, era da solo affiancato solo dalle co-conduttrici a rotazione), il prossimo anno potrebbe avere Morgan. A scriverlo è stato Marco Castoro su Leggo.

“Per Sanremo sembra esserci la schiarita: Amadeus – salvo ripensamenti – dovrebbe condurre anche il Festival 2024 rispettando il contratto già firmato. Con la più che probabile presenza di Morgan, spinto da Vittorio Sgarbi e dal centrodestra. Tra l’altro Morgan ha già ottenuto un programma in Rai. Di sicuro non ci sarà Stefano Coletta, ma probabilmente Marcello Ciannamea, attuale responsabile della Distribuzione Rai – stimato da tutta l’azienda e politicamente anche da Forza Italia e Lega – in lizza da favorito per la direzione Intrattenimento Prime Time”.