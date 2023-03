Amici di Maria De Filippi: chi vincerà l’edizione, la classifica degli scommettitori

Non solo per l’Eurovision Song Contest, i bookmakers hanno anche fatto delle previsioni su Amici di Maria de Filippi. Stando alle scommesse sul sito Sisal a trionfare sarà la cantante Angelina, seguita da Aaron, Isobel, Wax, Cricca e Federica. Mentre a rischio già dai primi episodi potrebbero essere Maddalena, Megan, Gianmarco, NDG, Samu e Ramon.

La classifica dei bookmaker.

15 Megan Ria, quotata a 100.00

14 Maddalena Svevi, quotata a 50.00

13 Gianmarco Petrelli, quotato a 50.00

12 NDG, quotato a 50.00

11 Samu Segreto, quotato a 50.00

10 Ramon, quotato a 50.00

09 Piccolo G, quotato a 16.00

08 Alessio Cavaliere, quotato a 12.00

07 Mattia Zenzola, quotato a 12.00

06 Federica, quotata a 9.00

05 Cricca, quotato a 6.00

04 Wax, quotato a 6.00

03 Isobel, quotata a 3.50

02 Aaron, quotato a 3.00

01 Angelina Mango quotata a 2.00

Abbastanza scontato il primo posto di Angelina, amatissima da tutti i professori di canto e anche dal pubblico. Non sorprendono nemmeno le posizioni di Wax, Isobel e Aaron, che quasi sicuramente arriveranno fino alla fine, mentre spiazza Samu che secondo i bookmaker uscirà presto. Il ballerino infatti è considerato tra i più bravi di questa edizione (ed ha anche recentemente ballato ad uno show di Achille Lauro).

Amici di Maria de Filippi: le anticipazioni della prima puntata del serale (contiene spoiler).

Diciamo che per adesso gli scommettitori c’hanno preso con le loro previsioni, visto che Megan Ria (ultima in classifica) è già stata eliminata dal talent. Durante la prima puntata del serale infatti la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha vinto contro quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e sono finiti a rischio eliminazione Cricca, Maddalena e Megan e ad uscire è stata proprio quest’ultima. Previsione azzeccata anche per quanto riguarda NDG, che è tra gli ultimi in classifica ed è anche a rischio eliminazione con Federica, scopriremo stasera chi dei due dovrà abbandonare definitivamente la scuola mariana (qui le anticipazioni dettagliate della puntata).