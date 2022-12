Sanremo 2023, Fedez: "Io al Festival? Solo perché c'è mia moglie…"

“Io al ‘Festival di Sanremo’? E a fare cosa? Andrò all’Ariston, ma soltanto perché c’è mia moglie che presenta e basta”. E’ quanto afferma Fedez, fra i giudici di ‘X Factor’ la cui finale andrà in onda giovedì su Sky dal Forum di Assago, a proposito di una eventuale ‘chiamata’ di Amadeus a Sanremo, dove quest’anno Chiara Ferragni sarà co-conduttrice nelle serata di apertura e chiusura del festival.

Quanto all’ipotesi di passaggio di ‘X Factor” da Sky a Rai2, Fedez risponde ricorrendo all’ironia: “Mi hanno detto che a questa domanda devo rispondere io, ma non mi ricordo più cosa mi avevano detto di rispondere… In questa edizione, comunque, personalmente ho respirato un’aria che non c’era da un bel po’ e anche i numeri ci danno ragione: il bilancio è ottimo. E io – conclude Fedez – in caso, ci sono…”.

(di Enzo Bonaiuto)