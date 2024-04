la fidanzata ha visto tutto

Villafranca Padovana (PADOVA) – Un tragico episodio è avvenuto questa mattina, sabato 27 aprile intorno alle 6:30, in provincia di Padova. Ad avere la peggio è stato il 32 enne Michael Boschetto accoltellato sotto gli occhi della fidanzata per mano del suo vicino di casa.

L’assassino, anch’egli trentenne italiano incensurato, Giacomo Frisio ha inferto il colpo mortale al giovane per poi scappare. Inutili i soccorsi che sono arrivati prontamente sul posto, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La lama sembra abbia colpito il fianco della vittima in un punto vitale. Purtroppo, il tutto è avvenuto sotto gli occhi della fidanzata della vittima che non ha potuto fare altro che chiamare subito i soccorsi.

Una volta aver dato l’allarme, sembra che Frisio abbia provato a scappare, ma la sua fuga è durata davvero poco: un poliziotto residente in zona allarmato dalla vicenda l’ha prontamente bloccato. A svegliare il poliziotto sono stati i cani del quartiere che hanno iniziato ad abbagliare. Quando si è affacciato dalla finestra l’agente è stato insospettito dal fatto che l’uomo stesse scavalcando una recinzione privata. Coordinatosi poi con il 112 allertato poco prima, si è messo sulle sue tracce. Il giovane è stato ritrovato subito dopo nascosto tra un cespuglio. La sua corsa è stata, dunque, arrestata quasi subito.

Attualmente sono aperte le indagini che chiariranno ogni dubbio, ma per il momento emerge già l’ombra del movente del terribile gesto.

Sembrerebbe che i due ragazzi fossero in faida da sempre, probabilmente per le solite liti di casa tra vicini. Frisio e Boschetto, entrambi dirimpettai, sembra che si siano già scontrati più volte, le liti insomma erano all’ordine del giorno.

I due, nemici da sempre, hanno iniziato a litigare ieri sera e la zuffa notturna si è conclusa poi con il tragico epilogo.

L’assassino, ora, è a disposizione delle autorità giudiziarie che sono coordinate dal pm Benedetto Roberto.