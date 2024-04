Milan è in esclusiva su DAZN: le offerte del 27 Aprile 2024

Rush finale della Serie A. Il Campionato Italiano, vinto dall’Inter ad inizio settimana contro il Milan nel Derby di Milano, regala in questo weekend un’altra sfida molto interessante: di fronte infatti troviamo la Juventus di Allegri ed il Milan di Stefano Pioli, in una sfida che potrebbe rimettere in gioco la seconda posizione.

Il Milan viene dalla sconfitta contro il Derby, mentre la Juventus dal pareggio contro il Cagliari. Le due squadre sono divise da cinque punti, e la partita di oggi 27 Aprile 2024 alle 18 sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. ABBONATI A DAZN

Come si legge nella pagina dedicata sul sito di DAZN, la piattaforma propone due promozioni.

DAZN Standard, a 19,90 Euro al mese permette di guardare tutta l’offerta sportiva di DAZN (Serie A inclusa) su una rete internet ed un massimo di due dispositivi. Questa offerta è valida fino al 28 Aprile 2024.

DAZN Plus, invece, ha un costo di 49,90 Euro al mese e consente di guardare l’offerta di DAZN su due reti internet su un massimo di due dispositivi in contemporanea.