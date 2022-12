Michielin: "Dopo X Factor conduttrice anche a Sanremo? Morirei…"

“Condurre il ‘Festival di Sanremo’ dopo aver condotto ‘X Factor’? Morirei… e ho una vita sola!”. Francesca Michielin – durante la conferenza di presentazione della finale di ‘X Factor’ che andrà in onda giovedì su Sky, in chiaro su Tv8 e in streaming su Now, dal Forum di Assago – risponde così alla domanda dell’AdnKronos, chiudendo con un filo di ironia le porte all’ipotesi di essere una delle cinque co-conduttrici con Amadeus sul palco dell’Ariston.

“L’esperienza di ‘X Factor’ come conduttrice è stata bellissima, mi sono trovata davvero bene con tutto il team e ho potuto lavorare bene con me stessa, come persona e come professionista. Adesso – spiega però Francesca Michielin – vorrei concentrarmi sul mio disco e sul mio tour, a fare musica. Voglio rimettere la musica al primo posto e… arrivare viva alla finale di ‘X Factor’, il che non è affatto scontato!”.

(di Enzo Bonaiuto)