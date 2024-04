Maltempo in Italia, allerta meteo per la giornata di domenica 28 aprile: le Regioni a rischio

Allarme allerta meteo gialla in Italia e particolarmente in tre regioni italiane: ecco cosa potrebbe succedere nella giornata di domenica 28 aprile

È già scattata l’allerta meteo per quella che sarà la giornata di domani, Domenica 28 Aprile 2024. È infatti previsto un forte rischio idrogeologico per la nostra penisola e pare che tre regioni siano a forte rischio. Si prospettano infatti temporali e gravi minacce sul territorio nazionale.

Allerta meteo

Cerchiamo di capire meglio che cosa potrebbe accadere.

Allerta meteo gialla in Italia: domenica 28 Aprile all’insegna del rischio idrogeologico

Il clima del 2024 sta diventando piuttosto misterioso, così come il meteo che sembra non volerci proprio aiutare. Verso la fine del mese di Marzo abbiamo assistito all’arrivo di un’ondata di caldo anomala che ci ha prospettato un assaggio d’estate in maniera davvero anticipata.

Allerta meteo gialla

Nel giro di poche settimane però, l’inversione di rotta è stata così drastica da far crollare le temperature all’inverosimile. Alcune regioni hanno fatto richiesta per poter riaccendere il riscaldamento che, giustamente, era stato spento come avviene ogni anno.

Per non parlare poi del freddo e del vento che ormai accompagnano molte regioni italiane da giorni e che sembrano proprio non volerci offrire tregua. Proprio per questa ragione, la Protezione Civile ha deciso di lanciare un’allerta meteo gialla che andrà a riguardare diverse zone d’Italia. Tra queste però, tre sembrano essere particolarmente a rischio.

Tre regioni italiane a rischio idrogeologico: ecco quali sono

Tra tutte le regioni italiane, tre sembrano essere particolarmente esposte al rischio idrogeologico per quella che sarà la giornata di Domenica 28 Aprile. Si tratta di tre regioni del Nord Italia ovvero Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.

In queste aree il meteo sarà davvero sconcertante, motivo per cui il rischio idrogeologico e possibili temporali sarebbero dietro l’angolo. A rischiare di più in Lombardia le zone di Valchienna, Lario e la zona delle Alpi occidentali.

Maltempo in Italia

In Piemonte la situazione sarà critica nella Valsesia, nella Valchiusella, a Toce, Cervo e nella pianura settentrionale. Molta paura anche per quanto riguarda la Valle d’Aosta che, per l’appunto, sarà tutta soggetta alla potenza del maltempo.

Per quanto riguarda il Sud Italia invece, la situazione tenderà a migliorare nel pomeriggio, quando verranno raggiunte temperature che si avvicineranno ai 25 e ai 28 °C. Gli esperti dichiarano anche che verso sera potrebbero verificarsi delle forti e abbondanti nevicate nelle aree settentrionali, molto probabilmente a Ovest. Invitiamo dunque alla massima prudenza.