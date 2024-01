Sangiovanni sbrocca contro l’odio social: “Siete la feccia della società la gente soffre per colpa vostra”

Nel corso della serata delle cover al prossimo Festival di Sanremo, Sangiovanni omaggerà se stesso portando Farfalle/Mariposas, ovvero la versione spagnola del suo celebre singolo inciso in coppia con Aitana. Un brano che in Spagna ha conquistato ben sei dischi di platino in un’estate.

mariposas di @sangiovann1 e @Aitanax è certificato 6 volte disco di platino! 🦋🦋🇪🇸🌟 pic.twitter.com/aELxmKrrDM — Sugar Music (@SugarMusic_tw) January 16, 2024

Quando Amadeus ha annunciato la presenza di Aitana all’Ariston, molte fan di Giulia Stabile – che additano la cantante come causa della rottura fra la loro beniamina e Sangiovanni – si sono riversate sul profilo Instagram di lei per insultarla. Per questo motivo Sangio ha sbroccato.

“Ma come c4zz0 state ad andare a commentare i post di un’artista che non c’entra niente? Vivete nella vostra tana con quel telefonino di m3rda a sparare c4zzate sulla gente senza sapere un c4zz0. Non valete niente siete la feccia, lo schifo della società e la gente soffre, sta male per colpa vostra. Neanche le persone che seguite vi vorrebbero mai come fan perché siete penosi e ridicoli e passate la vostra vita su sta m3rda a giudicare quella degli altri”.

E ancora:

“Vi fate mille like e siete contenti come se la vostra vita fosse realizzata! Siete fottut4mente patetici e vorrei che questo messaggio vi arrivasse per farvi capire che dovete mollare sta roba e fare qualcosa di positivo nella vostra vita invece che continuare con sta cattiveria inutile e infondata nei confronti di tutti. Frustrati siete e basta. Tutti geni tutti esperti e poi siete solo dei babbi seduti sul divano che pensano di sapere com’è la vita degli altri e le emozioni che vivono. E siete i primi che quando succede qualcosa di brutto repost e compassione ma andatevene a f4ncul0. Se trasformaste tutto questo in qualcosa di positivo per ognuno saremmo un paese migliore”.

Quando però gli è stato chiesto cosa fosse successo di preciso, Sangiovanni non ha voluto dare spiegazioni.

“Niente di preciso! Volevo solo condannare l’odio sui social ancora una volta perché voglio combattere questa battaglia che ferisce molte persone. volevo incentivare a fare del bene. Perdonatemi le brutte parole ma ne ho viste di molto peggio”.