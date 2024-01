Marisa Laurito, Mara Maionchi e Orietta Berti ricordano l’amica Sandra Milo

Marisa Laurito, Mara Maionchi e Sandra Milo sono ora in onda con la seconda stagione di Quelle Brave Ragazze (giovedì su Tv8 sarà trasmesso il nuovo episodio) e per questo motivo – alla notizia della morte dell’attrice – è stato chiesto un pensiero alle altre due.

“Sandra era una donna gentile, simpatica e intelligente. Sarà impossibile dimenticarla. Aveva ancora, nonostante la sua età, degli atteggiamenti molto ingenui e questa è una cosa molto bella perché in genere la vita te li spegni, era molto piacevole stare con lei, è stata una donna che è passata nel grande cinema. Era un persona davvero speciale, non chiacchierava mai, non faceva pettegolezzi, era sempre ben messa nei confronti del prossimo, era unica. Non ho mai conosciuto una persona così. Quando ho avuto l’idea del programma su Sky la prima donna a cui ho pensato era lei perché mi piaceva, era sempre serena, elegante, esattamente il contrario di quello che sono io. Sembrava immortale, sono davvero molto dispiaciuta. Le piaceva tanto stare in posa per le foto, non lo faceva in maniera spacciata ma in maniera soft per cui era delizioso vederla. La ricorderò per sempre”.

Anche Orietta Berti, che con Sandra Milo ha condiviso la prima stagione di Quelle Brave Ragazze, l’ha voluta ricordare.

”Sandra era una donna molto intelligente, molto sensibile ma anche molto forte. Non ha avuto una vita facile, non ha mai trovato l’uomo giusto accanto a sé per cui ha dovuto allevare da sola i suoi figli. Stravedeva per loro e per il suo nipotino, li chiamava tutti i giorni, era davvero una mamma d’oro. Io e Sandra ci conoscevamo anche prima di ‘Le Brave Ragazze’ ma in quei giorni di viaggio con lei non l’ho mai vista di cattivo umore. Era sempre la prima che andava al trucco e parrucco, era sempre pimpante e sempre con i tacchi a spillo. Io e Mara le dicevamo guarda che non sappiamo che strade dobbiamo percorrere oggi, mettiti le scarpe con il carro armato’ e lei ci rispondeva: ‘No mai nella mia vita’. Non l’ho mai vista fare pettegolezzi nei confronti dei suoi colleghi era sempre gentile e garbata con tutti. Sandra metteva allegria, a volte sembrava una bambina di 10 anni ma quando doveva dire delle cose serie dava sempre delle pillole di saggezza, era davvero unica.

Non bisogna dimenticare che è stata una grande attrice ma non si è mai data delle arie, era sempre alla mano con tutti. Io la ammiravo anche per questo, era una brava donna. Ricordo che era una gran lavoratrice, se aveva un giorno libero nel suo calendario lo voleva riempire- Stamattina mi ha chiamata la Maionchi e mi ha detto: ‘Siamo state fortunate ad incontrare Sandra perché è stata una amica divertente e sincera’, a volte è difficile trovare amiche sincere nel nostro ambiente. Ci faceva ridere ci raccontava aneddoti che noi non possiamo svelare, è stato bello poterla conoscere”.