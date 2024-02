Tuta Gold di Mahmood, nonostante il sesto posto conquistato al Festival di Sanremo, si è rivelata essere una hit tant’è che fra tutti i brani sanremesi è quello più ascoltato a livello mondiale. Per questo motivo in queste ore molti fan gli stanno scrivendo che lo vorrebbero all’Eurovision Song Contest in qualità di rappresentante di San Marino.

In questi anni il programma Una Voce Per San Marino per trovare un cantante da mandare all’Eurovision Song Contest in qualità di rappresentante del piccolo stato sta diventando sempre più famoso e autorevole. Hanno partecipato gli Eiffel 65, Valerio Scanu, Ivana Spagna, Lorenzo Licitra e pure Achille Lauro che un anno lo ha vinto. L’ipotesi Mahmood non è quindi da escludere.

Su Instagram, sotto a un suo post, un commento con molti like riporta:

“Mezza Italia sta scrivendo a tutti noi di sanmarinesi per chiederci di farti partecipare ad Una Voce per San Marino concorso internazionale per accedere direttamente ad Eurovision. Ma ovviamente la decisione se ne fossi interessato spetta a te ed al tuo team. Quest’anno per regolamento in semifinali l’Italia porrà votare San Marino. E vorrebbero vederti vincitore su quel grandissimo palco che è il tuo anche a mio parere. Per quanto mi riguarda San Marino ed Italia fanno parte dello stesso Paese e cultura. La metà dei residenti a San Marino sono cittadini italiani e vogliono te. Le iscrizioni sono ancora aperte per qualche giorno e l’Italia lo vuole per te. Pensaci. Per noi sarebbe un grande onore”.

Pensiero condiviso da molti utenti anche su Twitter.

SAN MARINO MANDATE MAHMOOD ALL’EUROVISION ALMENO VOI RENDETE GIUSTIZIA A QUESTO SCANDALOSO SESTO POSTO#Sanremo2024 pic.twitter.com/DcZTT3XwPx — ily🪄 (@Ilaaaq) February 11, 2024

Buongiorno a San Marino solo se porta Mahmood all’eurovision 😅😂 pic.twitter.com/wM8NrmAiO9 — Ale Prezzemolina Sanremo week🎙️ (@Ale37364793) February 13, 2024

San Marino vuole Mahmood come rappresentante per l’Eurovision

La richiesta dei fan è stata avallata anche da Federico Pedini Amati, segretario di Stato per il Turismo.

“Io sono coi fan spingerei ancora di più perché vengano altri artisti famosi. Perché no? Tutti si possono iscrivere, il contest è aperto a tutti, non solo a quelli che erano a Sanremo. Noi ci aspettiamo delle novità. Poi si parla di Annalisa, Mahmood o altri… Mi è è arrivato all’orecchio che qualcuno potrebbe essere veramente interessato e domani lo potremo sapere qualcosa in più. Non è uno di questi due così spoileriamo questa possibilità però se arrivassero noi saremmo davvero molto contenti. Ma non lo dico perché sono cantanti che abbiamo visto adesso al Festival, ma perché sono cantanti molto famosi che onorerebbero e alzerebbero di molto il livello anche del nostro contest”.

Mahmood, dopo aver rappresentato l’Italia, rappresenterà anche il piccolo Stato? L’occasione è ghiotta.