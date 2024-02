“Nuovo programma per Vittorio Menozzi” e “Nuovo concorrente al Grande Fratello”, i rumors sul web

C’è un utente che su Twitter di tanto in tanto si diverte a pubblicare cinguettii in merito al Grande Fratello. Il suo nickname è @Agent__Beast e nel corso degli ultimi mesi ha anticipato scalette di puntata, nuovi ingressi e sorprese ai concorrenti. Se sia frutto di un caso, che sia un troll o un informatore segreto non è dato saperlo, quel che è certo è che – un po’ come fanno Amedeo Venza e Deianira Marzano su Instagram – anche lui riporta notizie che a volte si rivelano essere vere. Oggi in merito al reality di Alfonso Signorini ne ha date due: una riguarda Vittorio Menozzi e una un nuovo concorrente.

Secondo quanto riportato da @Agent__Beast, l’uscita di Vittorio Menozzi non necessariamente è stata un danno per lui, dato che ci sarebbero per il modello “progetti in arrivo, si parla di un programma, non resterà lontano dalle telecamere“, ha scritto. Che sia già stato attenzionato dagli autori de L’Isola dei Famosi per farlo diventare un ipotetico nuovo naufrago? Quel che secondo lui sarebbe certo è che per un gieffino che esce ne è pronto subito un altro per entrare. “Pronti nuovi provini al Grande Fratello” – ha scritto in un tweet, aggiungendone un altro dopo – “Dal prossimo provino entrerà un volto sconosciuto? Beh, qui nessun dubbio, sarà un volto raccomandato“. Che cosa voglia dire però non si sa. Che sia un amico/conoscente di qualche gieffino in Casa?

Rumors del web, da prendere con le pinze e mai confermati dai diretti interessati. L’unica certezza è che il Grande Fratello finirà a fine aprile e che L’Isola dei Famosi inizierà il prossimo 8 aprile andando così in onda contemporaneamente (ma in serate diverse). Se Vittorio Menozzi dovesse davvero diventare un naufrago non potrà assistere all’incoronazione del vincitore dallo studio del gieffe, ma lo scoprirà dall’Honduras.