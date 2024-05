San Marino minaccia di non partecipare più a Eurovision dopo l’ennesima esclusione

La Serenissima Repubblica di San Marino non è più così tanto serena dato che, dopo l’ennesima esclusione dall’Eurovision Song Contest, ha minacciato di non partecipare più tanto è la frustrazione.

In quindici edizioni a cui San Marino ha partecipato, ha conquistato la finale solo in tre occasioni. Ovvero: nel 2014 con Maybe (Forse) di Valentina Monetta, nel 2019 con Say Na Na Na di Serhat e nel 2021 con Adrenalina di Senhit e Flo Rida. Purtroppo però, neanche un hitmaker mondiale del calibro di Flo Rida ha permesso al piccolo Stato di raggiungere i piani alti della classifica.



L’anno successivo i sammarinesi hanno così fondato il contest Una Voce Per San Marino da cui sono stati estratti i vincitori designati a rappresentare il piccolo Stato. Nel 2022 è stata la volta di Achille Lauro con Stripper; nel 2023 i Piqued Jacks con Like An Animal e quest’anno i Megara con 11:11. Tutti e tre, però, sono stati segati durante le semifinali.

“Molta amarezza, è inutile che facciamo finta che non ci sia. Ma soprattutto c’è qualcosa che non mi torna all’Eurovision […] Tre anni di fila – prima Achille Lauro, poi i Piqued Jacks e poi oggi i Megara – fuori dai dieci per la finale. Potremmo anche far la scelta di non partecipare più all’Eurovision. Non sarei comunque io a decidere di non partecipare, è la televisione di Stato, ci sarà un altro Governo, però non va bene questo tipo di organizzazione. Sembra quasi che i piccoli stati siano penalizzati troppo e questo non va assolutamente bene perché non può essere colpa dei cantanti. Il gioco non può essere solo per i grandi Paesi. Io non ci credo che tra tre cantanti diversi non ci si renda conto che i piccoli paesi con questo tipo di votazioni hanno pochissime speranze“.

Parole di Federico Pedini Amati, segretario di Stato al Turismo, che ha poi concluso; “Noi ci impegniamo e tanto per fare un prodotto importante e significativo come Una Voce per San Marino. Non meritiamo tutte le volte di essere trattati in questa maniera”.

Sadly San Marino couldn’t make it. Thank you for all the support you showed for @weareMEGARA and for San Marino during all this #Eurovision2024 season❤️

They have worked so hard, BE PROUD guys 🩷🖤

San Marino is a tiny country but the Eurovision family always make it BIG 🇸🇲 pic.twitter.com/xLQquDdcio

— Eurovision San Marino 🇸🇲 (@Eurovision_SMR) May 9, 2024