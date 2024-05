Antitrust multa Subito.it con sanzione di 170mila euro

– L’Antitrust ha comminato un multa di 170 mila euro a carico di Subito.it, il sito specializzato in annunci di vendita di beni fra privati, per pratica commerciale scorretta ai sensi del codice del consumo e fissa il termine di 90 giorni per sanare la violazione.

La pratica commerciale ritenuta scorretta si sostanzia nella pubblicazione automatica di una recensione positiva a 5 stelle per ciascuna parte di una transazione avvenuta sulla piattaforma, nel caso in cui on venga lasciata una recensione spontanea entro 14 giorni.