Grave errore della Rai durante l’Eurovision: “Violazione del regolamento”

Ieri sera durante la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 Angelina Mango ha fatto un figurone, incassando moltissimi complimenti anche da telespettatori stranieri. Eppure sul finale dello show è accaduto qualcosa di impensabile, un grave errore della rete ha spiazzato tutti.

In diretta infatti sono passate le percentuali di voti per i paesi in gara e dopo qualche attimo di confusione gli spettatori hanno capito che erano i voti assegnati dall’Italia. Da quel momento sui social è scoppiato il caos, le immagini hanno fatto il giro del mondo ed è esplosa la polemica. Tra i primi ad accorgersi del grave errore è stato il sito Blog tv italiana: “Non solo Rai 2 ha erroneamente mostrato i risultati di voto della seconda semifinale, ma li ha pure ripubblicati sul suo profilo social ufficiale. Dovrebbero essere i risultati dei voti inviati dalla sola Italia“.

I dati delle votazioni infatti vanno divulgati solo al termine della gara, quindi subito dopo la fine dell’Eurovision Song Contest. Ma adesso cosa potrebbe accadere? Ci saranno delle conseguenze? Il portale EurofestivalNews ha fatto il punto della situazione.

“La regia italiana, forse inconsapevole del regolamento, in chiusura della diretta ha mandato in onda una grafica che mostrava i risultati del televoto, pratica ovviamente vietata dal regolamento della competizione. Gli stessi risultati sono stati condivisi anche dal canale social ufficiale @EurovisionRai, aumentando se possibile la gravità della situazione. È lo stesso motivo per cui, in diverse occasioni, alcune giurie nazionali sono state squalificate. Le televisioni sono dunque autorizzate a divulgare i dati relativi al televoto soltanto dopo il termine della gara, come d’altronde accade sempre anche nella trasmissione italiana dell’evento”.

C’è chi è convinto che questo scivolone potrebbe penalizzare Angelina, portando le altre giurie a non votare per l’Italia. Altri invece sono andati oltre, facendo notare il ‘39% per Israele’, che potrebbe indispettire molti spettatori stranieri visto il tema delicato.

