Eva Longoria conferma la reunion di Desperate Housewives in occasione del ventennale

Sono passati vent’anni da quando abbiamo imparato a conoscere e amare le casalinghe disperate di Wisteria Lane e ora Susan Mayer, Lynette Scavo, Gabrielle Solis e Bree Van de Kamp sono pronte a tornare. E lo faranno in una ‘special reunion’ di Desperate Housewives, come annunciato da Eva Longoria.

L’attrice, insieme alle colleghe Teri Hatcher, Felicity Huffman e Marcia Cross hanno recitato nella serie dal 2004 al 2012 per un totale di 180 episodi divisi in 8 stagioni. Marc Cherry, l’ideatore della serie, in un’intervista di qualche anno fa ha dichiarato:

“Nell’aprile del 2002, ero assolutamente ‘disperato’. Ero al verde, non riuscivo a ottenere nemmeno un colloquio per una sceneggiatura ed ero seriamente preoccupato per il mio futuro. Avevo appena compiuto quarant’anni e cominciavo a chiedermi se non fossi anch’io uno di quei poveri illusi che si aggirano per Hollywood convinti di essere sceneggiatori di talento quando tutto sta a dimostrare il contrario. Ma poiché ho una notevole dose di autostima […] mi misi a scrivere la prima bozza di Desperate Housewives convinto che potesse dare una svolta alla mia vita. Ragazzi, se non avevo visto giusto!”.

Eva Longoria ha poi specificato che questa ‘special reunion’ non si tratta di uno spin off, ma di una semplice puntata realizzata in occasione del ventennale.

Desperate Housewives, com’è finito

L’ultima puntata dell’ottava stagione di Desperate Housewives si chiude con tutte le casalinghe disperate che lasciano Wisteria Lane per trasferirsi altrove. Chi va in California, chi a New York.. Ognuna si trasferisce in una parte diversa e nessuna di loro, nonostante la promessa di rivedersi, si rivedrà più. Una fine piuttosto malinconica che ora potrebbe essere cambiata grazie a questa speciale riunione.

Cosa faranno ora Susan, Lynette, Gabrielle e Bree dodici anni dopo averle lasciate?

Nel dubbio, Desperate Housewives è la serie più bella mai stata realizzata, il caso è chiuso.