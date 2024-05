Candida Morvillo dice la sua su Fedez e interviene anche la psicologa Alonzi

Giuseppe Brindisi ieri sera a Zona Bianca ha parlato di Fedez coinvolto nel caso dell’aggressione a Cristiano Iovino. A dire la loro c’erano la penna del Corriere della Sera, Candida Morvillo e la psicologa Maria Beatrice Alonzi.

“Lui non si colloca sulla scena dell’aggressione dicendo semplicemente che lui non c’entra, ma da uno che ha preso un Ambrogino d’Oro e va al salone del libro a parlare di salute mentale, ci si aspetta che condanni l’aggressione di nove contro uno” – ha esordito Candida Morvillo – “Invece lui non lo fa e minimizza dicendo che Iovino non si è fatto male, non ha denunciato e se non c’è ferito non c’è reato”.

E ancora:

“La difesa mi sembra un errore di comunicazione ben più grave di quello commesso dalla moglie quando fece il famoso video per il caso del pandoro. Ma molto più grave. Se facciamo un sondaggio in questo studio e chiediamo ‘Se voi non foste stati lì, come avreste reagito?’, io credo che il 99% delle persone che sono in questo studio direbbero ‘Ma io mi sarei offeso moltissimo. Vi sembra che io vado a guidare una spedizione di otto, nove persone. Ma come vi viene in mente che io sia una persona con un’attitudine così delinquenziale da fare qualcosa del genere’. Fedez invece è lì e ne fa un gioco contro la stampa, un gioco contro la Procura. Ridicolizza e minimizza. Errore di comunicazione gravissimo”.

“Bastava che condannasse l’aggressione invece lui la minimizza”

Così a #zonabianca la giornalista @CandidaMorvillo sull’aggressione a Cristiano Iovino per la quale Fedez è indagato. pic.twitter.com/JdsyxuVWSt — Zona Bianca (@zona_bianca) May 19, 2024

Fedez – Iovino, cosa è accaduto quella notte A #zonabianca l’opinione della giornalista e scrittrice @CandidaMorvillo pic.twitter.com/2H9L9fuwCB — Zona Bianca (@zona_bianca) May 19, 2024

A dire la sua è stata anche la psicologa Alonzi.

“La frase ‘basta che se ne parli’ in linea di massima non è vera, come in questo caso, dato che l’immagine di Fedez vira nelle aziende che ha in quanto imprenditore. Il sentiment negativo è gravissimo per quanto riguarda la sua posizione“.

Un periodo decisamente difficile per lui, reduce pure da un problema di salute.