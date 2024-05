Il truccatore dei vip: “Ecco perché ho litigato con Barbara d’Urso”

Gennaro Marchese, noto truccatore che da decenni bazzica i backstage del mondo dello spettacolo, in questi giorni è stato intervistato da Turchese Baracchi a Turchesando dove ha parlato di Barbara d’Urso.

Il rapporto lavorativo fra Marchese e d’Urso, stando alle sue dichiarazioni, si è interrotto nel 2002 e le loro strade si sarebbero incrociate di nuovo nel 2005 in occasione della quinta edizione del Grande Fratello. All’epoca Barbara era la conduttrice e il truccatore sostenne i provini per diventare un concorrente. In quella Casa, però, Gennaro non c’è mai entrato.

“Mi chiamano gli autori del Grande Fratello, era il 2005. Volevano farmi entrare nella Casa e per loro avevo passato il provino. Mi dicono ‘L’ultima visione ce l’ha la d’Urso‘. Mi richiamano dopo e mi dicono ‘Guarda Gennaro, abbiamo fatto di tutto ma la d’Urso non ti vuole’. Non c’ho visto più”.

L’edizione a cui fa riferimento è quella vinta da Jonathan Kashanian.

“Ho preso il telefono e l’ho chiamata” – ha continuato Gennaro Marchese – “le ho detto ‘Barbara mi stai boicottando, mi stai togliendo una possibilità! Sono tre anni che non ci vediamo, tre anni che non ti trucco, ormai tu hai la tua vita, io ho la mia, io faccio il provino e tu non mi vuoi?‘. E lei ‘Ma no, non ti preoccupare, lo facciamo l’anno prossimo‘. E io ‘No, io lo voglio fare quest’anno‘. ‘Eh, ma mi dispiace ma non si può, perché il cast c’è già, l’hanno già preso’. Ma io il provino quell’anno lo avevo già fatto! […] Gliene ho dette di tutti i colori, cane e gatto. Mi ha bloccato ovunque”.

L’ex truccatore di Barbara d’Urso e la storia sul Grande Fratello

Ammesso e concesso che questa storia sia vera, Gennaro Marchese ha preso troppo sul personale quel rifiuto. All’epoca i concorrenti erano davvero dei perfetti sconosciuti che non avevano nulla a che fare col mondo dello spettacolo, arruolare un ex truccatore della conduttrice poteva passare un po’ come conflitto di interessi. Oltretutto la d’Urso ha lasciato il Grande Fratello dopo l’edizione successiva, ma di Gennaro Marchese non c’è mai stata traccia nei vari cast neanche nelle otto edizioni condotte da Alessia Marcuzzi.

Polemica sterile.