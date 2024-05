Telefonata tra Myrta e Fedez: “Come sta, cosa dicono le malelingue”

Stasera Fedez avrebbe dovuto essere tra gli ospiti di Alessandro Cattelan nel nuovo show di Rai Due, Da Vicino Nessuno è Normale, ma per motivi di salute il rapper non ha potuto registrare l’ospitata. Lo staff del cantante ha confermato che lo scorso week end Fedez ha avuto dei problemi e l’Ansa ha aggiunto che sarebbe anche stato portato al pronto soccorso (ma che non è stato ricoverato). Myrta Merlino oggi a Pomeriggio 5 ha rivelato che durante una telefonata l’ex Mr Ferragnez l’avrebbe rassicurata sulle sue condizioni di salute.

La telefonata tra Myrta Merlino e Fedez: “Mi ha detto che adesso sta bene”.

Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha fatto sapere che con una telefonata Federico avrebbe detto di stare meglio: “Oggi hanno detto di tutto sulla sua salute. Poi è uscita anche un’Ansa secondo la quale sarebbe stato portato anche al pronto soccorso. Ma cosa c’è di vero in tutto questo? Io Fedez l’ho sentito personalmente e mi ha assicurato che adesso sto meglio, sta bene. Tutto il chiacchiericcio è nato perché lui ha disdetto una partecipazione televisiva. Le malelingue dicevano che l’annullamento era dovuto alla storia con Cristiano Iovino“.

E che Fedez stia meglio l’ha confermato lui stesso sul suo profilo Instagram: “Ciao a tutti, sono qui perché volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo week end, ma non è stato nulla di grave. Infatti non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita, non è vero“.

A Pomeriggio 5 è intervenuto anche Antonio Caprarica, che ha ricordato l’operazione al pancreas dell’artista: “Lui sta conducendo una vita esagerata. Ricordiamoci che questo ragazzo due anni fa ha subito un intervento molto importante, che dal punto di vista chirurgico è molto complicato. Io dico, figlio mio, questa vita, forse un po’ di misura inizia ad importela. Per quanto tu stia meglio dovresti usare un po’ più di prudenza e ne gioverebbe anche la tua immagine“.