Samu Segreto, Beppe Fiorello e Aura Eternal al Pride di Palermo

C’erano anche Samu Segreto di Amici, Beppe Fiorello e Aura Eternal (reduce dall’esperienza a Queen Of Universe) al Palermo Pride che ieri ha colorato le strade della città.

Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione al Teatro Massimo ha partecipato anche Beppe Fiorello, che proprio a Palermo ha girato il film Stranizza d’Amuri che parla del delitto di Giarre.

“Sono felice di essere qui. Il Pride è una bellissima catena emotiva, fatta di impegno, di racconto, di amicizie, come quella con Luigi Carollo [il coordinatore di Palermo Pride, ndr] che credo durerà per sempre”.

Felicissimo di presenziare anche Samu Segreto, attore protagonista di Stranizza d’Amuri nonché volto dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

“Ciao sono qui per ringraziare e dire che sono molto felice e onorato del fatto che sarò insieme a Gabriele Pizzurro, – il mio compagno d’avventura – al Pride di Palermo. Saremo i figliocci del Pride palermitano il 24 giugno, non vediamo l’ora di esserci“.

Avvistata su uno dei carri anche la cantante di X Factor Beatrice Quinta e Aura Eternal, medaglia di bronzo alla seconda stagione di Drag Race Italia e medaglia di bronzo anche alla seconda stagione di Queen Of Universe.

Sono oltre 120mila persone le persone che secondo gli organizzatori hanno preso parte alla festa del Pride di Palermo.

“L’appuntamento è stato alle 15 in via Roma nel tratto vicino alla stazione centrale” – riporta LiveSicilia – “Da qui il corteo ha preso il via alle 16,30 per concludersi ai Cantieri Culturali dove è in programma la festa finale che andrà avanti fino a notte tarda