Enrico Papi: ecco qual è il suo futuro televisivo dopo L’Isola dei Famosi

Enrico Papi nel corso delle dieci puntate dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi non è mai stato on point e spesso la sua esuberanza da conduttore ha preso il sopravvento a discapito del suo ruolo da opinionista. Un opinionista senza opinioni, oserei aggiungere, questo perché ogni volta che veniva interpellato da Ilary Blasi su dinamiche e preferenze ha sempre preferito rispondere come il pubblico avrebbe risposto.

Insomma, l’esperimento Enrico Papi opinionista non è granché riuscito a dimostrazione del fatto che il ruolo da commentatore a bordo campo non è per tutti, anzi. Come sottolineato da DavideMaggio.it, però, se il conduttore ha scelto di sedersi a commentare le gesta dei naufraghi è perché “in cambio” avrebbe ottenuto un programma tutto suo.

“Ricordate quando, ad inizio anno, vi avevamo anticipato della volontà di Enrico Papi di riprendersi La Pupa e il Secchione “in cambio” delle sue prestazioni d’opinionista nel reality isolano?” – si legge sul sito – “Ebbene, terminata l’esperienza da spalla di Ilary Blasi, il conduttore è passato all’incasso e quel progetto si avvia a diventare realtà. Salvo improbabili ripensamenti last minute, nei palinsesti 2023/2024 di Mediaset campeggia La Pupa e il Secchione con Enrico Papi alla guida”.

Zan zan.

E così dopo il disastro di ascolti della seconda edizione di Back To School, Italia 1 avrebbe deciso di tentare di nuovo la carta La Pupa e il Secchione dopo un anno di pausa e l’esperimento “riuscito a metà” (così lo definì Pier Silvio Berlusconi) di Barbara d’Urso.

Enrico Papi verso la conduzione de “La Pupa e il Secchione”

Questi sono gli ascolti dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione firmata Barbara d’Urso. Enrico Papi riuscirà a fare meglio?

1^ puntata: 2.003.000 telespettatori, 12,63% di share

2^ puntata: 1.370.000 telespettatori, 9,05% di share

3^ puntata: 1.228.000 telespettatori, 8,18% di share

4^ puntata: 1.246.000 telespettatori, 8,41% di share

5^ puntata: 1.258.000 telespettatori, 8,66% di share

6^ puntata: 1.187.000 telespettatori, 7,66% di share

7^ puntata: 1.298.000 telespettatori, 8,85% di share

8^ puntata: 1.253.000 telespettatori, 9,80% di share