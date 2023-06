Gli ex fidanzati di Antonella Fiordelisi commentano la rottura con Edoardo Donnamaria: “Lei ha bisogno di aiuto”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria ieri si sono lasciati e la notizia è stata commentata pure dagli ex fidanzati di lei.

Come sappiamo, a mettere un punto a questa storia è stata la schermitrice perché lui non voleva più farsi foto insieme da pubblicare su Instagram. Il pianto in diretta sui social con tanto di occhialoni da sole e vento fra i capelli ha già surclassato quello che fece quando si lasciò da Francesco Chiofalo realizzato con il filtro Lisa And Lena.

E proprio Francesco Chiofalo, tramite un commento su Instagram, ha detto la sua:

“Lui ha detto la verità. Ho vissuto su me stesso questa situazione. Non ha un rapporto sano con i social vive in relazione di Instagram. Ogni cosa che fa nel suo privato e in relazione ai social e a Instagram. La ragazza ha bisogno di aiuto. Nel privato è attaccata al telefono 24 ore su 24, in qualsiasi momento, è praticamente infrequentabile. Sta sempre al telefono su Instagram: mentre si sta seduti al tavolo a mangiare, dentro il letto, mentre si guarda un film, in macchina ecc. In qualsiasi momento lei sta muta davanti al telefono, non è una cosa normale per niente. Con lei si può parlare solo ed esclusivamente di Instagram non ha altre argomentazioni”.

L’ex Lenticchione di Temptation Island ha poi concluso:

“Mi sono ritrovato in quello che lui ha scritto al 100% perché sono le stesse cose che ho vissuto anche io e chiunque sia stato con lei. Inutile piangere senza lacrime sul latte versato per far scena. Chi è causa del suo mal pianga se stesso”.

A dire la sua è stato anche Gianluca Benincasa, che recentemente è stato pure querelato da Antonella Fiordelisi.

“È imbarazzante, ma non lui più lei. Si sa già, ora diventerà come al GF Vip: pianti, vittimismo e lui carnefice. Stessa tipologia, come fece con Francesco Chiofalo che non l’aveva neanche tradita sul serio”.

Quando si dice mantenere dei buoni rapporti con gli ex fidanzati, eh…