Rosanna Fratello e Sara Ricci contro Beatrice Luzzi: “Fa l’intellettuale qua perché ci sono persone non colte”

Le due ultime arrivate nella casa del Grande Fratello, Rosanna Fratello e Sara Ricci, oggi hanno stretto un’alleanza contro Beatrice Luzzi, la protagonista indiscussa dell’edizione.

“Beatrice Luzzi non ne esce fuori simpatica” – ha esordito l’attrice di Vivere parlando con la cantante – “La sua vita non esprime femminismo neanche un po’. Ha fatto proprio tutto nei canoni: ha avuto due figli perché doveva avere due figli, ha avuto un compagno perché doveva avere un compagno. Ma di che parliamo? Tratta le donne come se fossero tutte nemiche?”.