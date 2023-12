Cambio di conduzione a Striscia la Notizia: chi arriva da domani

Striscia la Notizia si prepara per un nuovo cambio di conduzione. Dopo le coppie Siani con Incontrada e Friscia con Lipari, da domani 11 dicembre dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 torneranno due vecchie conoscenze di Antonio Ricci.

Al timone di Striscia la Notizia torneranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. E proprio su questo cambio di conduzione Greggio ha commentato: “Sono dietro a quel bancone da 35 anni, fin dalla prima puntata e ogni volta rientrare in trasmissione è come tornare a casa dove mi aspetta una famiglia composta da milioni di persone che ci vogliono bene. Un bene che ricambio giorno per giorno e del quale sono molto grato“.

Anche Iacchetti ha voluto dire la sua: “Dopo 30 anni sono ancora felice come un bimbo a Natale di tornare dietro il magico bancone. Striscia è un programma anti-age! E noi due siamo prontissimi a ritornare“.

“Se in questi 35 anni qualche certezza ce la siamo portati a casa? Sì, certo e questa è la parte più costruttiva di Striscia e cioè il fatto che con i nostri servizi abbiamo dimostrato che nonostante ci siano in giro molte persone che imbrogliano e approfittano dei deboli, c’è però anche una parte sana del Paese che lavora e si dà da fare per far andar bene le cose. Soprattutto tra i giovani. E Striscia dà spazio a queste realtà e appoggia molte associazioni che promuovono questo atteggiamento.

L’idea di fare Striscia? Mi è venuta guardando il Tg1 che dava la notizia che la responsabilità della tragica strage di Piazza Fontana del 1969 era dell’anarchico Valpreda. Io non capivo tutte queste certezze da dove venissero e ho pensato che sarebbe stato bello avere un telegiornale che, magari anche in modo un po’ irriverente e non serioso, potesse dare un altro punto di vista”.