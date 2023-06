Rosa Chemical: “Fedez non l’ho più sentito dal bacio”, poi parla di Tinder

Rosa Chemical e Fedez sono amici? A quanto pare no, dato che i due non si sarebbero più sentiti da quella famosa sera al Festival di Sanremo, quando sulle note di Made In Italy si sono scambiati un limone sul palco.

“Se rifarei tutto? Non lo so, quell’episodio è successo perché in quel momento mi andava di farlo e deve rimanere lì” – ha confessato Rosa Chemical a Vanity Fair – “Non ne ho mai parlato con lui, non l’ho più sentito dopo quella sera. E poi è passato tanto tempo”.

Rosa Chemical: “Sono sociopatico e mi hanno bannato da Tinder”

Oltre Fedez, il cantante ha parlato anche della sua passione per i fare all’ammmore.

“Sono una persona molto promiscua, mi piace farlo e mi piace farlo con tante persone diverse, mi sono sempre filmato, quindi a un certo punto ho pensato che potevo farci dei soldi. […] Le persone le conosco sui social network. So che sembro un hikikomori, ma visto che sono sempre in giro per lavoro, la goduria è non uscire. Mi considero un sociopatico. A casa gioco alla Playstation: ho bisogno di non pensare”.

Per i suoi date promiscui, però, Rosa Chemical non può avvalersi di Tinder.

“Purtroppo no, anzi ne approfitto per fare un appello: mi hanno bannato da Tinder perché pensavano che qualcuno si volesse appropriare dell’identità di Rosa Chemical. Ma sono io! Avevo anche l’abbonamento Premium… E la cosa mi dà molto fastidio perché vuol dire che una persona famosa non può stare su Tinder e deve farlo solo con altri famosi. A me non interessano i famosi, io voglio farlo con la commessa, con le persone normali. Adesso mi tocca rispondere su Instagram ma è un casino, non è gestibile”.