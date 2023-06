Antonella Fiordelisi sbotta su Donnamaria: “Non vuole farsi vedere con me! Non sopporto più tutto questo”

Nuova crisi per i Donnalisi. Due settimane fa Antonella Fiordelisi è sbottata su Twitter contro Edoardo Donnamaria: “Non mi faccio mettere mai al secondo posto. Ho dato tanto in questa relazione e chiedo lo stesso rispetto. Poi non mi fate più le solite domande“. I due ex gieffini pochi giorni dopo hanno chiarito ed è tornato il sereno.

Ieri sera l’ex gieffina è tornata a sfogarsi su Twitter. Antonella ha dichiarato che il fidanzato non vuole farsi vedere con lei pubblicamente e che lei non vuole sopportare ancora questa situazione.

“Ma secondo voi è bello avere una persona che amo che non vuole farsi vedere con me? Posso dirlo o devo fare la fine di Maria Goretti? E non insistete più con le foto di coppia se lui non le vorrà mettere a vita. Siamo due persone completamente diverse. Grazie.

Perché non vuole farsi vedere ovviamente per privacy, sinceramente è giusto che voi lo sappiate. Se parlo è perché oggi ha fatto così. Sono arrivata da sola perché non si voleva far vedere con me. Sono troppo real per questo social.

Oppure vecchi amici che chiamano appena litighiamo e lui non vuole più farsi vedere? Devo sopportare ancora tutto questo? No Grazie. […] Io iconica? In realtà dico la verità”.