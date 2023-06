Quanto ha guadagnato Marco Mazzoli partecipando a L’Isola dei Famosi? A rispondere è stato proprio lui nel corso della diretta fiume su Instagram in cui ha svelato anche cosa gli davano da mangiare gli autori extra riso e cocco.

Marco Mazzoli svela i segreti de L’Isola dei Famosi: “Ecco cosa ci davano da mangiare” https://t.co/hTH0Cr5jUc #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 24, 2023

Nonostante quello di Mazzoli (insieme a quello di Cecchi Paone) fosse uno dei nomi più famosi del cast, alla fine della fiera avrebbe guadagnato – togliendo tasse e percentuali da dare al manager – circa 50 mila euro. Dal discorso che ha fatto (e che vi riporto per intero qua sotto) non si capisce bene se i 50 mila euro sono esclusivamente il netto del suo cachet o se ci ha sommato dentro anche il netto del montepremi, ma al di là di tutto è una cifra che non gli ha certo cambiato la vita. “E’ un’esperienza che non ho fatto per soldi, che ora spenderò tutti per il mio matrimonio“.

Quanto ha guadagnato Mazzoli a L’Isola: “Fra tasse e manager ecco quanto mi è rimasto”

“Non ho ancora preso una lira da questo programma, pagano a 90 giorni. Ho vinto 100 mila euro, ma la metà è da devolvere in beneficienza. Alla fine dei 100 mila euro a me ne rimarranno circa 20 mila. Non ci sputo sopra, ovviamente. La parte benefica ho deciso di darla a una serie di canili e a una pizzeria gestita da ragazzi autistici. In più ho il mio cachet, ma devo togliere le tasse e dare il 25% al mio manager. A me resterà un cinquantello [50 mila euro, ndr]”.

Marco Mazzoli ha poi aggiunto: “Alla fine non ti rimane niente fra tasse e altro. So che in Spagna pagavano 450 mila euro, in America un milione di euro!“.