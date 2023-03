Roger Waters, la scaletta dei concerti 2023: tutte le canzoni

Roger Waters, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni in programma nella setlist dei live italiani.

Roger Waters è pronto a esibirsi in Italia. Mentre infuria la polemica per un live a Francoforte, attualmente cancellato tra le proteste di molti intellettuali di tutto il mondo, il cantautore britannico, ex leader dei Pink Floyd, approda nel nostro paese per le date italiane del suo tour nei palazzetti, quasi tutte sold out sia a Milano che a Bologna. Passano gli anni ma la sua grande musica non passa di moda e continua a far discutere i fan di tutto il mondo. In attesa dell’inizio dei live, ecco la probabile scaletta delle date italiane.

Il tour di Roger Waters nel 2023

Se nelle ultime settimane si è parlato soprattutto del caos per la cancellazione di un suo live a Francoforte da parte dell’amministrazione locale, che lo ha accusato apertamente di antisemitismo, Waters non si sta curando troppo di questa vicenda, e sta proseguendo il suo giro di concerti nel resto d’Europa, acclamato quasi dappertutto.

Roger Waters

Un tour che lo porta il 27 marzo nuovamente nel nostro paese, per la prima di una serie di date imperdibili. Di seguito il calendario di tutti i concerti in programma in Italia:

– 27, 28, 31 marzo e 1° aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 21, 28 e 29 aprile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

La scaletta dei concerti del 2023

Sono passati oltre cinquant’anni da alcuni dei più grandi successi dei Pink Floyd, ma la grande musica di una delle band più amate della storia del rock continua a far impazzire le masse e ad essere parte integrante delle scalette degli spettacoli preparati da Roger Waters, che dei Pink Floyd è stato la mente e l’anima per tanti anni.

Non sappiamo se ci saranno variazioni rispetto alle altre setlist di questo tour, ma per poter avere un’idea di cosa ci aspetterà, ecco tutte le canzoni presentate dal vivo negli ultimi live dell’artista nel mese di marzo:

– Comfortably Numb

– The Happiest Days of Our Lives

– Another Brick in the Wall Part

– The Powers That Be

– The Bravery of Being Out of Range

– The Bar

– Have a Cigar

– Wish You Were Here

– Shine on You Crazy Diamond

– Sheep

– In the Flesh

– Run Like Hell

– Deja vu

– Is This the Life We Really Want?

– Money

– Us and Them

– Any Colour You Like

– Brain Damage

– Eclipse

– Two Suns in the Sunset

– Outside the Wall