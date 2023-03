Le migliori canzoni degli Aerosmith, il mitico gruppo di Steven Tyler e Joe Perry: da Dream On a I Don’t Want to Miss a Thing.

Gli Aerosmith sono, tra le band hard rock storiche, forse la più capace di creare vere e proprie superhit da classifica. Sia nel loro periodo d’oro degli anni Settanta, che nella rinascita anni Ottanta e Novanta, il gruppo di Steven Tyler è riuscito a conquistare le masse con brani divenuti veri simboli della storia del rock. Ripercorriamo la loro carriera attraverso cinque delle loro canzoni più belle e amate dal pubblico.

Aerosmith: le canzoni più belle

Nel corso della loro lunga carriera gli Aerosmith di capolavori ne hanno tirati fuori davvero tanti: da Mama Kin a Livin’ on the Edge, da Sweet Emotion a Janie’s Got a Gun, e così via. In questo articolo abbiamo cercato di selezionare i cinque pezzi più importanti per la loro storia artistica. Ascoltiamo insieme cinque delle canzoni migliori della band di Boston.

Aerosmith – Dream On

Nel 1973 gli Aerosmith lanciarono il terzo singolo dall’omonimo album di debutto. Il brano ottenne un discreto successo lì per lì, ma la fama conquistata negli anni a venire l’ha ampiamente ripagata. Dream On è infatti una delle ballate più amate di tutti i tempi, struggente ed energica, con una performance vocale di Steven Tyler tra le migliori della sua carriera. Nel 2002 venne tra l’altro campionata da Eminem nel brano Sing for the Moment, conquistando il favore di un nuovo pubblico. Noi ci ascoltiamo però la versione originale. Ecco Dream On:

Aerosmith – Walk This Way

Uno dei riff di chitarra più famosi della storia. Walk This Way venne estratto come singolo dal terzo album, Toys in the Attic, diventando fin da subito uno dei pezzi più amati del gruppo e in generale della scena hard rock. Composta da Steven Tyler e Joe Perry, venne riproposta in versione rap metal nel 1986 dai Run-D.M.C. in collaborazione con i due Aerosmith. Anche in questo caso vale la pena riascoltarsi però l’originale. Ecco Walk This Way:

Aerosmith – Rag Doll

Facciamo un salto temporale e arriviamo nella seconda metà degli anni Ottanta, periodo di rinascita per gli Aerosmith. Uno dei loro brani più famosti tratti dal capolavoro Permanent Vacation è certamente la fantastica Rag Doll. Pezzo frizzante e scatenato, si fa apprezzare per un arrangiamento non certo banale in un contesto, quello del pop metal anni Ottanta, piuttosto standardizzato sotto questo punto di vista. Di seguito il video di Rag Doll:

Aerosmith – Crazy

Celeberrima ballata anni Novanta del gruppo di Steven Tyler e Joe Perry, ultimo singolo dal fortunato album Get a Grip. A rendere indimenticabile questo pezzo è però anche e soprattutto il video, che vede tra le protagoniste una giovanissima Liv Tyler, figlia attrice del cantante degli Aerosmith.

Ecco il video di Crazy:

Aerosmith – I Don’t Want to Miss a Thing

Chiudiamo questa carrellata con la canzone più famosa in assoluto degli Aerosmith, la ballatona per eccellenza della musica pop rock: I Dont’ Want to Miss a Thing. Brano scritto per la colonna sonora del film Armageddon, pur essendo uno dei pezzi più soft della band è diventata la loro canzone simbolo, per via di un successo straordinario. D’altronde, si tratta di una canzone d’amore musicalmente e testualmente intensa, una vera perla adatta per ogni tipo di palato. Ecco il video ufficiale di I Don’t Want to Miss a Thing: