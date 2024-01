Roberto Alessi, rivelazioni su Ilary: “Cose dette da persone vicine a loro”

Dopo lo spazio dedicato alle dichiarazioni che Cristiano Iovino ha rilasciato a Il Messaggero, ieri Alberto Matano a La Vita in Diretta si è occupato anche dell’intervista di Ilary Blasi per Sette, il magazine de Il Corriere della Sera. In studio c’era anche Roberto Alessi che ha fatto una rivelazione sulla conduttrice. Sembra infatti che Ilary non abbia chiesto soldi per sé stessa all’ex marito, ma solo il mantenimento per i figli e da quello che ha fatto capire Roberto Alessi sembra sia una cifra modesta.

Ilary, donna emancipata e indipendente…



“Devo ammettere una cosa, io non ho una simpatia a pelle per Ilary Blasi. Però in questo io sono assolutamente dalla parte di Ilary Blasi e vi spiego perché. Da una parte apprezzo tantissimo una madre di tre figli che dice ‘ok a parte il divorzio io voglio recuperare un rapporto con il padre dei miei figli’. Questo lo trovo estremamente nobile, ma non è tutto qui. In più, e sono certo, lei a Totti non ha chiesto una lira.

Non ha chiesto nulla, quello che ha chiesto di assegno di mantenimento io lo so per certo da persone molto vicine a loro e affidabili. Cosa ha chiesto? Cifre solo ed esclusivamente per i figli e solamente per loro. E questo già e notevole e non scontato.

Lei nell’intervista ha detto che è indipendente perché lavora e guadagna. Bene, posso confermare che è tutto vero, non chiede niente per sé stessa. E poi io voglio essere antico, il gentiluomo tace. Adesso, questo ragazzo che è bello, giovane, fisicato, a giudicare dalle foto che pubblica non è mai nello stesso continente per più di quindici giorni, non credo che abbia bisogno di soldi. Quindi come mai va a parlare su un quotidiano e rilascia un’intervista facendo anche delle dichiarazioni terrificanti quando descrive che tipo di frequentazione è stata. In più non considera che ci sono tre ragazzini che leggeranno della madre nei termini che ha usato. Lui dice che ha parlato per gli avvocati che l’hanno contattato, ma dai figurati…”