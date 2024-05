RiminiWellness OFF, il fuorisalone del fitness e del benessere

Dopo il successo della prima edizione, lo scorso anno, torna RiminiWellness OFF, il grande fuorisalone del fitness, del benessere e dello sport organizzato da Italian Exhibition Group e dal Comune di Rimini in concomitanza con la 18esima edizione di RiminiWellness. Palchi, palestre, attrezzature, occasioni di incontro e di allenamento: c’è davvero di tutto negli oltre 240 appuntamenti che da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno 2024, trasformeranno il centro storico, il Parco del Mare e la spiaggia di Rimini in una grande palestra a cielo aperto in cui verranno ospitati eventi, corsi, lezioni, incontri sui temi della salute e del benessere.

La filosofia di RiminiWellness OFF è quella di coinvolgere residenti e ospiti, dando a tutti l’occasione per scoprire e provare in prima persona l’attività più adatta alla propria condizione fisica e al proprio livello di preparazione.

“RiminiWellness – ha spiegato il presidente di IEG, Maurizio Ermeti – è l’appuntamento di richiamo internazionale che sancisce l’apertura della stagione estiva sulla nostra Riviera: una manifestazione di grande successo e di grande richiamo che questo ‘fuori salone’ arricchisce ulteriormente portando l’energia e la vitalità della fiera in tanti spazi della città, offrendo a tutti la possibilità di toccare con mano i benefici di uno stile di vita attivo e sano. In tutto sono in calendario eventi che coinvolgeranno 42 organizzatori e 37 fra Associazioni e professionisti locali”.

“RiminiWellness, The Wellness Experience Show – prosegue l’amministratore delegato di Italian Exhibition Group, Corrado Peraboni – sarà come sempre un evento ricco di tantissime novità, tutte da vivere. E RiminiWellness OFF è il nostro modo per coinvolgere nell’evento l’intera città. Dal 30 maggio al 2 giugno la Fiera di Rimini ospiterà decine migliaia di operatori (che spesso in questo caso sono anche appassionati), oltre 300 brand espositori, 200 ore di convegni e formazione e qualcosa come oltre 2000 ore di allenamento”.

E non solo. Ad arricchire un cartellone già unico nel suo genere, arriverà quest’anno anche una vera e propria chicca: l’esposizione della Coppa Davis conquistata dall’Italia nello scorso novembre e che proprio in occasione di RiminiWellness farà tappa a Rimini (giovedì 30 e venerdì 31 nella Hall Sud della Fiera, mentre sabato 1 e domenica 2 sarà al Teatro Galli).

Fra gli eventi di RiminiWellness OFF

Cotto al Dente allenamenti e workout funzionale e yoga nella piazza sull’Acqua del Ponte di Tiberio e al Parco del Mare

Arena Wellness Talks – tutti i giorni dalle 18 alle 20 – spiaggia privata del Grand Hotel con medici, psicologi e nutrizionisti

Area Ausl Romagna – Sabato 1 giugno, Parco del Mare di fronte al Bagno 19

Gazebo per la diffusione di informazioni e materiali educativi sugli stili di vita sani e la prevenzione delle patologie croniche. Camminate della salute sul Parco del Mare.

CUSB Centro Sportivo Universitario Bologna – giovedì 30 e sabato 1, ore 7-9 e ore 18-20 – piazza Malatesta, 30 (Corsi aperti a tutta la popolazione di risveglio muscolare, pilates, yoga, funzionale e total body)

RBR Rimini Basket – venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno – basketball court Parco del Mare e Sun Padel Club. Torneo quadrangolare di basket in carrozzina, dimostrazioni di sitting volley, wheelchair padel, scherma paralimpica

Trainer a 4 zampe – passeggiata fitness con i cani – domenica 2 giugno, partenza dal Ponte di Tiberio

Technogym – piazza sull’acqua al Ponte di Tiberio

Kappa Challenge con Blazepod al Parco del Mare (di fronte al Bagno 25).