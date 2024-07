Al via la sagra dell’agnolotto

Il momento è quasi arrivato. Bosconero Canavese(To) scalda i motori per accogliere la settima edizione della “Sagra dell’Agnolotto”: evento che promette di essere ancor più ricco di iniziative e spettacoli in questo 2024. Dal 26 al 29 luglio, il Comitato la Rusà animerà l’ultimo fine settimana con un programma variegato che spazia dalla musica allo sport, passando per il mondo dell’enogastronomia. Tra i protagonisti indiscussi della festa ci saranno -come da tradizione – gli speciali agnolotti, proposti quest’anno anche nella deliziosa versione fritta, una novità assoluta.

Si comincia venerdì 26 luglio intorno alle 19.00 con un party/aperitivo, cui seguirà la Discoteca Mobile con il gruppo “Wave Events”. A mezzanotte partenza delle due camminate notturne, la “Mezzanotte alla Rusà” e la “Millelumini”, rispettivamente una corsa podistica e una passeggiata non competitiva di sei chilometri.

Maggiori dettagli e iscrizioni al numero 3473671227, oppure scrivere alla mail comitatolarusa@gmail.com, quota di iscrizione 10 euro. Il tutto comprensivo di pacco gara e il buono per la spaghettata finale. Da non dimenticare che parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo. Alle 19.30 di sabato 27 luglio primo grande appuntamento con l’agnolotto, quest’anno anche fritto.

Dopo le 22 “Just4Deejays” proporranno le migliori hit di sempre. Ore 10.00 di domenica 28 luglio Santa Messa con la consueta partecipazione della Filarmonica Bosconerese e dei Priori. Alle 14.00 è in programma l’appuntamento sportivo: “Motogirovespa”, ovvero il 7° Memorial Paolo Mangeruga aperto a tutti i tipi di moto. Per eventuali iscrizioni contattare il numero 3317198636. Anche in questa serata sono protagonisti gli agnolotti, alle 22 concerto della band “Max Mania”, in scaletta cover 883. La Sagra 2024 si chiude lunedì 29 luglio con l’ultima “abbuffata” di agnolotti, cui seguirà l’esibizione dell’Orchestra Spettacolo Matteo Tarantino. Come consuetudine la Kermesse di Bosconero termina con l’elezione di Miss & Mister Agnolotto.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, per maggiori informazioni sulla parte enogastronomica contattare il numero 3473671227. Questo evento è reso possibile grazie anche a tutti i volontari che renderanno sicura e godibile la manifestazione.