SABATO 27 LUGLIO torna a Vidiciatico (BO) l’attesissimo appuntamento estivo con la FESTA DEL BORGO, evento che da oltre vent’anni porta lungo le vie del Borgo Antico di una delle località turistiche più amate dell’Appennino bolognese un carico di divertimento e buon cibo.

A partire DALLE ORE 17 E FINO A TARDA NOTTE si alterneranno spettacoli ed intrattenimenti pensati per tutta la famiglia: i divertentissimi GIOCHI a coinvolgere grandi e piccini anzitutto (dal “gioco del ferro di cavallo” a “schiaccia la pallina” fino al “gioco del lavatoio”, dove far cadere in acqua i malcapitati bagnanti), ma anche ARTISTI DI STRADA(con le esibizioni de “Il Circo in Valigia”), BABYDANCE ed ESIBIZIONI DI BALLO.

Il tutto accompagnato da MUSICA, ARTIGIANATO ARTISTICO e STAND DI GASTRONOMIA con SPECIALITÀ MONTANARE (dai ciacci di farina di castagne passando per tigelle con affettati, polenta con cinghiale, salsiccia, bruschetta e non solo), l’ANGOLO DELLA FICATTOLA (goloso gemellaggio gastronomico con gli amici toscani dell’Impruneta) e lo SPUNTINO DI MEZZANOTTE per concludere in dolcezza con bomboloni caldi.

La FESTA DEL BORGO, che si svolgerà anche in caso di maltempo, è come sempre organizzata dai volontari della Pro Loco di Vidiciatico.



ORARI:

DALLE 17 A TARDA NOTTE

Per info e aggiornamenti: https://www.facebook.com/events/1602709537243866