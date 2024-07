Perché visitare la Sardegna – Viaggiare

Quando si avvicinano i mesi estivi ci si pone la domanda su quale meta visitare, quindi quale luogo rispetto ad altri meriti un soggiorno. In Italia le destinazioni di valore non mancano, sia dal punto di vista paesaggistico che storico-culturale e perché no, anche se si pensa all’enogastronomia.

Il Paese eccelle in tutti questi elementi e di certo una regione che li racchiude – e che è in grado di trasportare i visitatori quasi indietro nel tempo – è la bellissima Sardegna. Per visitarla ci si può affidare a www.traghettiper-sardegna.it, portale specializzato nella prenotazione di traghetti per le più belle mete turistiche fra cui appunto questa splendida isola ricca di fascino, storia, sapori e mestieri antichi.

Una terra dai mille colori che è capace di regalare emozioni uniche, ecco alcuni motivi per sceglierla come meta per il prossimo viaggio.

Motivi per visitare la Sardegna

Che si tratti di una vacanza in famiglia, in compagnia di amici o in solitaria, la Sardegna è una terra magnifica ricca di scorci naturali, buon cibo e un’accoglienza che difficilmente si trovano in altri luoghi. Qui ci sono posti unici che tutto il mondo invidia agli italiani, fra l’altro si tratta di una meta vicina e raggiungibile in poco tempo da tutte le città del Belpaese, ma anche da quelle europee: è sufficiente infatti circa un’ora di volo.

Secondo motivo per una vacanza sarda è sicuramente l’accoglienza: questa terra è ospitale e come si dice, se si diventa amico di un sardo lo si è per tutta la vita. Sono dei veri compagnoni, amano conoscere persone nuove e coltivare amicizie, specialmente in chi si reca nella loro terra con occhi nuovi, desiderosi di sapere e di scoprire.

Qui, l’amore per le tradizioni non muore mai e a distanza di secoli, non è difficile trovare giovani che indossano vestiti tradizionali e si cimentano in balli di una volta, accompagnati da musiche tradizionali e caratteristiche.

L’ambiente è particolarmente vivibile in questa isola, dove c’è sempre una brezza fresca anche nelle calde giornate estive, questo perché accanto alle pianure e alle zone di collina, ci sono montagne tutt’intorno che contribuiscono a rendere il clima piacevole, sicuramente in modo meno nocivo dell’aria condizionata. Ma il vero motivo che spinge italiani e non a recarsi in Sardegna sono di certo le tante spiagge dei litorali che la circondano, una più bella dell’altra.

Da nord a sud ce ne sono tantissime, sabbiose e ricche di scogli, a seconda del gusto del visitatore.

La Sardegna è bella da visitare anche come esploratori, sono tanti gli angoli di paradiso che la fanno assomigliare alle Maldive, con spiagge intrise di inebriante profumo di elicriso, tipica pianta della macchia mediterranea. Insomma , qui c’è tutto quello che una viaggiatore più cercare, compresi gli affascinanti paesaggi naturali, come la Valle della Luna e l’Asinara.

Specialità enogastronomiche

Il rumore dolce del mare fa da sottofondo a giornate ricche di divertimento, fra un momento di relax in spiaggia fino a un cocktail a fine serata, ammirando i suggestivi panorami offerti dal tramonto. A proposito, ci sono tante specialità da assaggiare in questa terra, ad esempio un buon bicchierino di Filu Ferru o di Mirto. Perché non provare poi il cosiddetto elisir di lunga vita, dalla ricetta segretissima?

Ottime anche le specialità come la pasta fatta in casa, alcuni piatti hanno dei nomi buffi ma un sapore delizioso. Ci sono i tipici malloreddus, italianizzati con il nome di gnocchetti sardi, oppure i culurgiones, ovvero dei ravioli dalla forma particolare.