Rihanna protagonista all’Halftime Show del Super Bowl 2023

Rihanna si esibirà all’Halftime Show del Super Bowl nel 2023: per la popstar caraibica è un grande ritorno.

Sarà Rihanna la grande star dell’Halftime Show del Super Bowl 2023. La conferma è arrivata tramite un post su Instagram proprio dalla stessa popstar caraibica. Un grande annuncio che manda in delirio il mondo della musica e i suoi fan, soprattutto perché si tratta di un grande ritorno a questioni musicali per RiRi dopo un lungo periodo dedicato soprattutto alle sue attività imprenditoriali e alla nascita del suo primo figlio. Stando a quanto trapela, la cantante è stata confermata dopo il ‘no’ ricevuto dall’organizzazione da parte di Taylor Swift.

Rihanna al Super Bowl 2023

A dare ulteriore conferma alla notizia già data da Rihanna è stata anche la Roc Nation, che ha riportato un commento di Jay-Z alla notizia: “Rihanna è un talento generazionale, una donna di umili origini che ha superato ogni aspettativa“. Parole che sono state seguite da quelle di Seth Dudowksy, capo della musica della NFL: “Siamo entusiasti di accoglier Rihanna sul palco dell’Apple Music Super Bowl Halftime Show“.

Rihanna

L’ultimo grande spettacolo del Super Bowl era stato animato dalle star della musica rap, mentre nel 2020 ad animare lo show erano state Jennifer Lopez e Shakira. Per il 2023 sarà dunque la popstar delle Barbados ad avere l’onore di animare lo spettacolo mediatico più seguito negli Stati Uniti, protagonista dell’evento sportivo più visto al mondo.

Di seguito il post di RiRi:

Il ‘no’ di Taylor Swift

A rendere la notizia dell’arrivo di Rihanna ancora più interessante è il fatto che la conferma è arrivata poche ore dopo l’indiscrezione di un ‘no’ piuttosto clamoroso ricevuto dagli organizzatori. Secondo quanto riferito da alcune testate americane, l’obiettivo della NFL era coinvolgere nell’evento Taylor Swift, ma la cantante più amata d’America avrebbe declinato l’invito con un ‘no, grazie’ piuttosto sorprendente, considerando che l’Halftime Show non è solo una delle vetrine più importanti nella carriera di un artista ma anche un evento straordinariamente redditizio e remunerativo. Cosa avrebbe spinto Tay Tay a dire di no? A quanto pare il bisogno di tempo per registrare i suoi nuovi album.