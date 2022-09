Anastacia rinvia i concerti italiani: come sta la cantante

I concerti italiani di Anastacia nel settembre 2022 sono stati rinviati: la cantante alle prese con problemi di salute.

Anastacia sta male e posticipa i concerti in Italia. Brutte notizie per tutti i fan della cantante americana, una delle voci più belle degli ultimi vent’anni. L’artista ha infatti dovuto alzare bandiera bianca per quanto riguarda gli appuntamenti nel nostro Paese del suo I’m Outta Lockdown Tour, dopo aver dato il via alla tournée con due show di alto livello a Milano e Roma. Slittano a data da destinarsi gli altri tre appuntamenti che facevano parte del programma della sua leg tutta italiana.

Anastacia: slittano i concerti italiani

La notizia è stata diffusa il 24 settembre, nel giorno in cui la stessa cantante di I’m Outta Love avrebbe dovuto esibirsi a Catania. Purtroppo un problema di salute ha costretto l’artista a tirarsi indietro a poche ore dall’evento, e a far slittare anche i concerti già in programma per i giorni successivi.

Anastacia

Le date slittate sono quelle di Catania del 24 settembre, di Firenze del 26 e di Bassano del Grappa del 27. Gli organizzatori sottolineano comunque che i concerti non sono stati cancellati, ma sono solo slittati a data da destinarsi, e che i biglietti rimarranno validi anche per le nuove date.

Come sta Anastacia?

Quello che più interessa ai fan della cantante al momento è però la salute di Anastacia, che negli scorsi anni ha dovuto combattere con un brutto male. Fortunatamente in questo caso a fermarla non è stato nulla di preoccupante. Tuttavia, i medici le hanno consigliato di stare a riposo per qualche giorno e di dare un po’ di respiro alla propria grande voce prima di poter riprendere con lo straordinario prosieguo del tour. Non resta dunque che rimanere sintonizzati sui suoi account social ufficiali per avere aggiornamenti sulle nuove date e tutte le ultime notizie riguardanti le sue condizioni.

Di seguito il suo post: