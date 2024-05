lo strazio e la denuncia dei figli

Stella Alaimo Franco ha perso la vita a causa di un tumore ai polmoni metastatizzato, purtroppo diagnosticato troppo tardi. A denunciare quanto accaduto sono stati i suoi figli. In soli tre mesi la loro mamma si è spenta per sempre e oggi, sapere che si sarebbe potuta salvare, è per loro devastante.

Ci hanno detto che se fosse stata fatta in tempo la diagnosi esatta, anche solo qualche settimana prima di quanto poi effettivamente è accaduto, le cose sarebbero potute andare diversamente.

Monica è la figlia maggiore, 39 anni, e Andrea è il figlio minore, 37 anni. Tra le loro mani ora ci sono solo tanti referti, gli ultimi mesi di vita della loro mamma. L’agonia di Stella Alaimo Franco è iniziata il 17 dicembre, giorno del primo accesso al Pronto Soccorso di Treviglio. La donna aveva dei forti dolori ad una gamba, così i suoi figli avevano deciso di portarla in ospedale.

I medici l’hanno visitata e dopo aver effettuato i raggi alla zona rachide-lombo-sacrale, l’hanno rimandata a casa con la diagnosi di lombalgia. Tuttavia, quell’insopportabile fastidio alla gamba ha continuato a tormentarla. I figli hanno raccontato che la loro mamma aveva sempre avuto un’alta soglia del dolore e il fatto che non riusciva a sopportare il fastidio alla gamba, voleva dire che era sicuramente qualcosa di grave.

Il successivo 4 gennaio, Andrea ha riaccompagnato la sua mamma al Pronto Soccorso. Stessa diagnosi e Stella è stata rimandata a casa per la seconda volta. La verità è arrivata solo grazie ad una conoscenza di famiglia, un medico che ha pensato di procedere con una risonanza magnetica.

‘Evidenzia presenza di tessuto patologico espansivo ossifluente’. In pratica erano metastasi di un tumore che poi, una successiva tac effettuata il 23 gennaio, ha evidenziato. Un tumore di 5 cm per 4 al torace con ulteriori noduli diffusi.

Stella è stata così visitata al centro tumori di Milano, dove ha ottenuto una vera diagnosi: adeno carcinoma polmonare al quarto stadio plurimetastatico con carcinosi peritoneale.

Stella Alaimo Franco ha perso la sua battaglia

Un duro colpo per l’intera famiglia, che però non ha perso la speranza durante le cure. Purtroppo, è stato tutto inutile. Anche le cure sperimentali. Stella non è riuscita a vincere la sua battaglia. Ed è proprio a Milano che i medici hanno confessato ai due figli che se il tumore fosse stato diagnosticato in tempo, la loro mamma si sarebbe potuta salvare.

La diagnosi errata ha causato gravi conseguenze, dal momento che la malattia era avanzata in modo irreversibile.

Oggi i due figli hanno voluto denunciare l’accaduto, perché la loro mamma non è stata sottoposta sin da subito a controlli più approfonditi. Hanno spiegato che la loro scelta non gli restituirà Stella, ma sperano che non accada mai più qualcosa del genere. Forse, se si fossero subito accorti del tumore, oggi la donna sarebbe ancora viva.