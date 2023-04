regole e come funziona la votazione

Eurovision Song Contest 2023: tutte le regole e il meccanismo di votazione che andrà in scena durante le semifinali e la finale.

Tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2023. L’evento più atteso dell’anno si svolgerà in questa edizione in Inghilterra, a Liverpool. Una decisione presa in quanto il Regno Unito lo scorso anno è arrivato secondo dietro l’Ucraina, impossibilitata a organizzare la manifestazione. A proposito di questo, in molti si stanno chiedendo quali siano le regole dell’Eurovision e come funzioni il meccanismo di voto nelle fasi conclusive. Rinfreschiamoci la memoria: ecco tutto quello che dobbiamo sapere.

Eurovision Song Contest 2023: il regolamento

Vale la pena sottolineare che ogni anno il regolamento dell’Eurovision cambia e viene rivisto, a volte in maniera profonda, altre volte in maniera molto più leggera. Per quanto riguarda i cantanti, le regole importanti sono solo due: non devono avere meno di 16 anni e, per quanto riguarda i gruppi, non possono essere presenti contemporaneamente sul palco in più di sei persone (compresi eventuali ballerini e coristi).

Maneskin

Sono leggermente di più le regole che riguardano le canzoni. I brani in gara non possono durare oltre i tre minuti e non devono essere cover. Possono però essere di qualunque genere, dalla musica classica al metal estremo, e possono essere cantate in qualunque lingua esistente o di fantasia. Durante le esibizioni dal vivo non possono essere eseguite con l’autotune, non possono essere accompagnate da scenografie o coreografie controverse e non devono avere alcun tipo di contenuto politico, pubblicitario od offensivo.

Per quanto riguarda il televoto, le regole sono semplici: si può partecipare solo se maggiorenni; si può esprimere un numero massimo di voti pari a 20, 5 per quattro canzoni ciascuna; non è possibile votare per il Paese in cui si risiede.

Come funziona il sistema di votazione

Approfondiamo adesso però l’aspetto principale relativo alla competizione: come funziona il meccanismo di voto che porta alla vittoria durante la finale. Proprio su questo punto sono arrivate infatti le più grandi novità. Eccole riassunte in tre punti fondamentali:

– i paesi finalisti, selezionati durante le due saranno scelti soltanto dagli spettatori;

– la giuria di professionisti dell’industria musicale esprimerà la propria preferenza solo durante la finale, in sinergia con i voti del pubblico a livello mondiale;

– per la prima volta nella storia, gli spettatori dell’Eurovision dei paesi non partecipanti potranno votare le loro canzoni preferite sia durante le semifinali che nella finale, formando tutti insieme il peso del voto di un singolo paese partecipante.

Per il resto, è stato confermato il meccanismo. Durante la finale la giuria di ogni paese potrà assegnare un certo numero di punti alle dieci canzoni che preferisce. In particolare un punteggio da 1 a 7 dalle canzoni dalla decima alla quarta, 8 punti alla terza, 10 alla seconda e 12 alla prima. Il voto viene espresso dopo l’esibizione dell’ultima canzone, e nessun paese può votare il proprio rappresentante.