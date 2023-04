Achille Lauro alla Doom Entertainment di Fedez: cosa cambia

Achille Lauro ha annunciato una svolta nella sua carriera: il cantautore passa alla Doom Entertainment, società fondata da Fedez.

Le carriere di Achille Lauro e Fedez sono destinate a incrociarsi ancora a lungo. Dopo essere stati grandi protagonisti della musica italiana negli ultimi anni, anche e soprattutto grazie alla hit estiva Mille, cantata insieme nel 2021 con la straordinaria partecipazione di Orietta Berti, tornano a legarsi per nuovi progetti che potranno averli per protagonisti in futuro. Il cantautore romano ha infatti stretto un nuovo accordo commerciale con un’associazione non proprio qualunque: la Doom Entertainment fondata proprio dall’amico e collega milanese.

Achille Lauro passa alla Doom Entertainment

Che i due fossero rimasti in ottimi contatti non è una sorpresa. La loro collaborazione è anzi andata oltre Mille, arrivando fino a renderli protagonisti di azioni benefiche di volontariato negli scorsi mesi. Adesso però ad unirli è anche un contratto. Lauro ha infatti firmato proprio per la Doom Entertainment della voce di Chiamami per nome.

Fedez

“Siamo lieti di annunciare un’importante partnership con Achille Lauro“, ha annunciato l’agenzia con un comunicato ufficiale, sottolineando quanto l’artista romano sia inconfondibile per la propria identità, una delle personalità più interessanti della scena artistica italiana di oggi. Un personaggio che ha saputo reinventarsi anno dopo anno, passando da protagonista della scena urban-street a icona glam e punk, fino a trasformarsi in una popstar a tutto tondo, in grado di distruggere qualunque tipo di stereotipo.

Cosa cambia per Lauro

Ma nel concreto cosa cambierà nella carriera dell’ex trapper. Fermo restando che le attività di management non passeranno alla Doom Entertainment ma rimarranno esclusiva della De Marinis Publishing, la società di Fedez gestirà lo sviluppo delle collaborazioni commerciali con brand e aziende. Sarà dunque una partnership di natura squisitamente commerciale, e non andrà a toccare la vita artistica di Lauro.

Difficilmente, quindi, il passaggio alla Doom Entertainment potrà essere foriera di novità artistiche che potranno vedere impegnati i due grandi nomi della musica italiana. Se le cose dovessero andare bene anche dal punto di vista commerciale, non ci sorprenderebbe però di vederli più spesso assieme anche in qualche nuovo singolo.