Geolier, Il coraggio dei bambini Atto II: uscita e tracklist

Geolier svela i dettagli de Il coraggio dei bambini – Atto II: uscita, tracklist e ospiti all’interno del nuovo album del rapper.

L’Atto II de Il coraggio dei bambini sta per cominciare. A tre mesi esatti dall’uscita del suo nuovo album, Geolier è pronto a conquistare ancora una volta le classifiche con un nuovo disco, o meglio una coda del suo precedente progetto, per dimostrare ancora una volta di essere diventato, ormai, uno dei king della scena. Il nuovo album del rapper partenopeo, al secolo Emanuele Palumbo, è in arrivo tra pochi giorni e conterrà al suo interno anche due featuring importantissimi: da un lato un peso massimo del nostro hip hop, dall’altro una delle regine della canzone italiana, protagonista anche nell’ultimo Sanremo.

La tracklist di Il coraggio dei bambini – Atto II

Saranno sei i nuovi brani presenti nella tracklist del mastodontico progetto del rapper partenopeo, con una lista di canzoni che passerà da 18 a 24 pezzi. A quelli originali si aggiungono:

– 2 secondi;

– Il male che mi fai;

– Soldati;

– L’ultima canzone;

– So Fly;

– Hermes.

Geolier

A creare hype sono in particolare Il male che mi fai, brano che lo vede ancora una volta collaborare con Marracash (dopo Fantasmi), e L’ultima canzone. In questo pezzo il rapper campano collabora infatti per la prima volta con una voce straordinaria, unica e inimitabile: quella di Giorgia. Non resta che aspettare il 21 aprile per poter ascoltare tutto quello che Geolier avrà ancora da dirci sul progetto più importante della sua carriera fino a questo momento.

Geolier in concerto

I brani dell’edizione originale dell’album Il coraggio dei bambini, e probabilmente anche gran parte di quelli di questo Atto II, saranno protagonisti del prossimo tour del rapper partenopeo, atteso il 12 aprile dal live all’Alcatraz di Milano, prima del ritorno a casa per quattro date, di cui tre sold out, al Palapartenope di Napoli il 19, 29, 22 e 23 aprile.

Lo stesso artista campano sarà, tra l’altro, protagonista anche di un lungo tour durante tutta l’estate, con concerti in programma nelle principali località turistiche del nostro paese.