Maltempo in Italia, allerta meteo per la giornata di giovedi 2 maggio: le Regioni a rischio

Allerta meteo gialla in 8 regioni italiane per giovedì 2 maggio

In queste settimane l’instabilità meteorologica ha interessato a fasi alterne tutte le regioni italiane. Anche in questo giorno di festa il meteo non ha risparmiato le diverse regioni dalle piogge a carattere temporalesco. Questa instabilità non terminerà con la giornata di oggi ma persisterà anche per domani 2 maggio e la protezione civile ha diramato un’allerta meteo gialla per diverse regioni italiane.

Temporale

Dopo un primo maggio di maltempo in gran parte della nostra penisola, anche per giovedì 2 maggio sono previste piogge anche a carattere temporalesco. La Protezione Civile ha diramato, attraverso il suo portale, tutte le zone a rischio per la giornata di domani. Le regioni interessate sono 8: Emilia Romagna, Campania, Lazio, Toscana, Umbria, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta. Ora scopriamo nel dettaglio le diverse criticità in queste regioni.

Pioggia

Ordinaria criticità per rischio temporali

Campania: Basso e Alto Cilento, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Alto Volturno e Matese, Piana Campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele e Piana Sele;

Lazio: Appennino di Rieti, Bacini di Medio Tevere, Costieri Nord e Sud, del Liri e Roma;

Toscana: Ombrone, Etruria, Versilia, Isola del Giglio e Valdarno;

Pioggia

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico

Emilia Romagna: Collina bolognese, Montagna piacentino-parmense e Collina emiliana centrale.

Toscana: Ombrone, Etruria e Isola del Giglio.

Umbria: Chiani-Paglia, Nera-Corno, Topino, Medio e Alto Tevere.

Valle d’Aosta: Valle di Gressoney, Valle del Gran San Bernardo. Valle di Cogne e Valle Rhemes.

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Piave pedemontano.

Ordinaria criticità per rischio idraulico

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura centrale, modenese e reggiana di Po. Collina emiliana centrale e Pianura piacentino-parmense.

Le previsioni meteo in Italia

Allerta meteo giovedì 2 maggio

In tutta la penisola, oltre alle zone interessate dall’allerta meteo diramata dalla Protezioni Civile, il meteo risulterà instabile; anche nella giornata di domani 2 maggio la pioggia sarà la protagonista in tutta Italia. Le previsioni indicano che in tutte le regioni potrebbero arrivare precipitazioni anche a carattere temporalesco. Il versante adriatico centrale e le Isole maggiori verranno, almeno per il momento, risparmiate dalla pioggia.