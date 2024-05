Blackview Color8 Smartphone, 16GB RAM+256GB ROM/1TB-TF Octa-Core, 6.75” HD+/90Hz, 50MP+8MP, 6000mAh, Android 13, 4G Dual SIM Telefono Cellulare, Face ID/Fingerprint/OTG/3 Slot/3.5mm Jack, Viola

129,99 €

1 8GB RAM + 8GB Virtual 2 256GB + 1TB(TF) 3 Android 13 & Doke OS 4.0

🔥🔥【Blackview Color8 2024】 Il nuovo Blackview Color8 smartphone android 2024 è finalmente qui! Con uno spessore di soli 9mm, materiali di alta qualità e una cura impeccabile per i dettagli, offre un look alla moda e una presa comoda. Unisce alla perfezione Android 13 e Doke 4.0, offrendo un sistema operativo unico e personalizzato che garantisce privacy e un’esperienza d’uso veloce e conveniente. Color8 telefono sarà il tuo compagno intelligente per una vita felice e appagante!

⚡⚡【16GB RAM e 256GB ROM/1TB TF Octa-Core】 Scopri la tecnologia avanzata di memoria virtuale di Color8 cellulare, che ti consente di espandere la RAM da 8GB a incredibili 16GB(inclusi 8GB di memoria virtuale). Con il processore octa-core, offre prestazioni fluide e una frequenza di picco di 2.0GHz con un incremento del 17% della velocità. Con 256GB di ROM e supporto per schede TF fino a 1TB, avrai spazio sufficiente. Color8 telefono cellulare, potenza e spazio senza limiti!

💎💎【Schermo IPS da 6,75″ HD+, 90 Hz】 Scopri la straordinaria bellezza del display a goccia d’acqua da 6,75 pollici di Blackview Color8. Con un tasso di aggiornamento del 90Hz, risoluzione HD+ di 720*1600, luminosità dello schermo di 450nits e supporto per 16,7 milioni di colori, blackview smartphone Color8 offre dettagli di immagine ricchi e colori vibranti. Che tu stia guardando film o giocando, immergiti nel mondo visivo coinvolgente e realistico di Color8 telefono.

🔋🔋【Batteria 6000mAh e 4G Dual SIM】 Grazie alla potente batteria da 6000mAh e al sistema intelligente di risparmio energetico, Color8 smart phone garantisce un’autonomia eccezionale. Con un miglioramento del 37% dell’efficienza energetica, supporta la ricarica rapida da 18W e la conversione OTG. Inoltre, Color8 smartphone dual sim supporta la modalità dual nano per il lavoro e la vita personale senza compromessi. Autonomia e connettività senza limiti!

📷📷【50MP+8MP VGA et AI Camera】 Cattura il mondo con incredibile dettaglio grazie alla fotocamera di alta qualità da 50MP. Con la tecnologia AI Camera e VGA, il smartphone algoritmi avanzati per soddisfare le tue diverse esigenze fotografiche. Che si tratti di foto notturne, ritratti, modalità professionale o panoramiche, Color8 è progettato per catturare immagini bellissime in ogni scenario. Lascia che il tuo telefono intelligente diventi la tua fotocamera tascabile!

💡💡【Fingerprint/Face ID/3.5mm Jack/GPS】 Il offre la massima convenienza e sicurezza grazie alle funzioni di sblocco con impronta digitale e riconoscimento del viso. L’ingresso dedicato per le cuffie da 3,5 mm ti consente di collegare cuffie cablate e offre anche la possibilità di connettere cuffie Bluetooth. Con il sistema di posizionamento che supporta GPS/Glonass/Galileo/Beidou, la navigazione diventa fluida. Color8 smartphone 4g,funzionalità senza limiti!

💌💌【Custodia Protettiva Gratuita & Due ann i di Garanzia】 Blackview garantisce la qualità in ogni fase di produzione. Ogni smartphone Blackview Color8 è accompagnato da una custodia protettiva omaggio e da una garanzia di due anni. Se hai domande, il nostro team di supporto clienti professionale è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per assisterti. Sperimenta la sicurezza dell’impegno di Blackview per la qualità e la soddisfazione del cliente.