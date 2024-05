ragazza trovata piena di sangue, il legame con la famosissima

Lo spettacolo che si è presentato davanti agli occhi della donna delle pulizie di un B&B di via Cimarra a Roma è degno di una scena d’apertura di un film thriller. Il racconto di quest’episodio sembra proprio una sceneggiatura hollywoodiana. Un mercoledì mattina, come tutti gli altri giorni apre la porta della camera da riordinare e trova sangue sul muro, sul pavimento e sul letto su cui è riversa una giovane donna nuda e in evidente stato di shock.

La ragazza con la voce flebile e confusa afferma di essere la nipote di Steffi Graf e di essere stata accoltellata. La donna sconvolta ha chiamato le autorità competenti e la ragazza è stata soccorsa e trasferita all’ospedale San Giovanni.

L’accaduto è avvolto dal mistero perché le dichiarazioni della donna affermano che è stata aggredita da più persone. Le ferite sono numerose e in diverse parti del corpo, ma il personale medico non esclude l’ipotesi che le lesioni siano state auto inflitte con il coltello ritrovato nella stanza. Anche la parentela con la famosa tennista, vincitrice di 22 premi prestigiosi, è ancora da accertare, come la sua reale identità, mentre lei dichiara di rispondere al nome di Talia Graf, di avere 20 anni e di essere una modella.

Attraverso alcune ricerche on-line gli inquirenti e il giornale Il Messaggero hanno verificato l’esistenza di una nipote ventenne che lavora nella moda di Steffi Gref.

Le indagini sono in corso e la polizia non esclude nessuna pista. Le circostanze non sono per nulla chiare e si sta cercando di risalire ai movimenti della ragazza e di ricostruire le sue effettive generalità. Proprio con la trama di un film dovremo attendere il finale e seguire le indagini della polizia per conoscere la verità su questo caso oscuro e misterioso.

Intanto auguriamo alla ragazza di recuperare le forze nel più breve tempo possibile e di rivelare informazioni utili all’ottenimento della giustizia.

