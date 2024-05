Gabriele non ce l’ha fatta, è morto dopo 6 giorni di agonia: aveva solo 17 anni

Si è spento Gabriele Pattinoni, il 17enne di Olbia rimasto coinvolto in un incidente in scooter venerdì scorso

Si è spento dopo alcuni giorni di agonia Gabriele Pattinoni, un giovane di soli 17 anni di Olbia, che lo scorso 10 maggio era rimasto coinvolto in un gravissimi incidente stradale avvenuto tra le strade della città sarda. L’ipotesi, come dichiarano le autorità locali, è che i conducenti dei due mezzi coinvolti, due amici della vittima, stessero facendo un pericoloso gioco.

Una comunità intera, quella di Olbia, è a lutto per la morta di un giovanissimo cittadino, il 17enne Gabriele Pattinoni, che è deceduto nella mattinata di ieri, giovedì 16 maggio, dopo alcuni giorni trascorsi in fin di vita all’ospedale cittadino.

Credit: Galluraoggi.it

Al civile di Olbia ci era finito nella notte dello scorso venerdì 10 maggio, dopo che era rimasto coinvolto in un violento scontro tra lo scooter sul quale viaggiava nel sedile posteriore, e un altro guidato un altro suo amico. Il 17enne aveva riportato traumi gravissimi, soprattutto alla testa. I medici hanno tentato di fare il possibile, ma alla fine si sono dovuti arrendere e dichiararne il decesso.

La Polizia ha aperto un’indagine sull’incidente e i due ragazzi che erano alla guida dei due scooter, risultano ora iscritti nel registro degli indagati. Una delle ipotesi è che stessero facendo un pericoloso gioco con gli scooter, che poi si sono scontrati all’incrocio tra via Fidia e via Euclide.

La famiglia, in particolare la mamma Lella, il papà Pierluigi e la sorella Chiara, hanno ringraziato tutti per la calorosa vicinanza dimostrata in questi difficili giorni, ed hanno invitato i più a partecipare domani mattina al funerale del proprio figlio e fratello. La funzione avrà luogo alle 9:30 e si celebrerà nella Basilica di San Simplicio, a Olbia.

Particolarmente toccante è stato il messaggio di cordoglio arrivato dai genitori e dagli alunni della scuola media di Isticadeddu, ma come detto sono tante le persone, le istituzioni e le società sportive della zona che hanno ricordato Gabriele per il bravo, gentile e pieno di vita ragazzo che era.