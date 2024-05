“Non escludo che…” nessuno se lo sarebbe mai immaginato, ma ora Veronica Peparini rompe il silenzio e fa impazzire i fan

Cosa potrebbe accadere a Veronica Peparini: le sue parole sono una gioia per i fan

Giuliano Peparini, famoso coreografo e regista, ha inaugurato la sua nuova scuola di talenti, la Peparini Academy, in una prestigiosa cerimonia a cui ha partecipato anche la sorella Veronica Peparini, conosciuta come coreografa e insegnante di danza. Durante l’evento, la coreografa ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, rilasciando interessanti dichiarazioni.

La sorella di Giuliano non ha escluso la possibilità di un ritorno come insegnante nella celebre scuola di Amici di Maria De Filippi, affermando che è stata una bellissima esperienza, piena di calore e stimoli interessanti. Ha lasciato intendere che non vuole chiudere nessuna porta e che sarebbe pronta a ripartire.

Veronica ha anche affrontato le voci riguardanti presunte tensioni con Giulia Stabile, ex allieva della Peparini, sostenendo che da parte sua non ci siano problemi e che Giulia è giovane e quindi non potrebbe “far succedere nulla”. Ha aggiunto:

Giulia è una ragazza molto giovane e quindi non potrei pensare di far succedere qualcosa a una ragazza così giovane. E’ stata mia allieva, seguiva i miei corsi e quelli di Andreas ancora prima di entrare ad Amici e l’ho portata io nel programma. Ben venga il suo successo e tutto quello che ottiene.

Rispondendo alle domande sui talenti emergenti della danza, Veronica ha elogiato Marisol e Dustin come due eccellenze con molto talento. Ha anche rivelato di aver mantenuto i contatti con molti ex allievi di Amici e di aver instaurato delle belle amicizie con alcuni di loro.

Insomma, Veronica Peparini si è mostrata aperta a nuove esperienze e pronta a tornare nel mondo della scuola di Amici, mentre ha chiarito che non ci sono attriti con Giulia Stabile e ha elogiato i talenti che emergono nel mondo della danza. La Peparini Academy si presenta come un nuovo palcoscenico ricco di opportunità per le future stelle della danza.

Leggi anche: “Il mio scopo? Essere…” Le prime parole di Veronica Peparini dopo il parto