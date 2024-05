Quella volta che la BNN mandò in TV un autentico atto di cannibalismo

Dennis Storm e Valerio Zeno sono due conduttori televisivi olandesi della BNN, divenuti famosi per un episodio assai controverso: essi si sono cimentati in un atto di puro cannibalismo, consumando l’uno la carne cotta dell’altro.

Il macabro esperimento è stato preceduto da un intervento chirurgico che ha rimosso i muscoli della natica del primo e dall’addome del secondo. Successivamente, un cuoco ha fritto le parti e le ha servite ai conduttori con degli asparagi. Storm ha descritto l’addome di Zeno simile a “uno pneumatico d’auto”, mentre la natica è stata paragonata alla carne manzo di Kobe. La telespettatrice Anna Mees non ha esitato ad esporsi in rete sulla messa in scena, reputata giustamente inquietante.

I conduttori hanno tentato di richiamare il film “Alive”, che ritrae il cannibalismo di sopravvivenza; inoltre, i due hanno dichiarato di non essere intenzionati a ripetere l’esperimento, a causa della necessità di ripetere l’intervento chirurgico.

Nei Paesi Bassi il cannibalismo non è illegale, a meno che non si tratti di maltrattamento o indecenza. Per l’ambiguità della notizia, i media hanno inneggiato alla bufala studiata ad hoc, ma BNN e Zeno hanno zittito le polemiche mostrando la cicatrice di questi al pubblico.

La televisione olandese è famosa per i suoi format pioneristici; non a caso, è nelle Netherlands che nasce il “Grande Fratello”.