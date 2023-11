Quanta acqua deve bere il cane al giorno? Le misure giuste

Gli fa bene così come fa bene alla nostra salute, ma sappiamo quanta acqua deve bere il cane al giorno? Le misure esatte in base ad alcuni fattori.

Bene primario, essenziale, i cui benefici per l’organismo sono davvero tanti ma sappiamo quanta acqua deve bere il cane al giorno? Forse non tutti conoscono l’importanza di una corretta idratazione del nostro quattro zampe, insieme ad una alimentazione giusta ed equilibrata. Ecco dunque una serie di consigli sulle misure e la quantità di acqua esatte per farlo crescere sano e in salute.

Acqua e cane: l’importanza della sua idratazione

Gli esperti consigliano sempre non solo di somministrargli una sana e corretta alimentazione ma di fargli trovare una ciotola piena di acqua fresca e pulita, l’attivazione di funzioni organiche e fa in modo che il cane regoli il consumo di acqua in base alla secchezza dei cibi ingeriti. Ovviamente quando fa caldo l’apporto di acqua che richiede il suo corpo sarà maggiore, proprio per il rischio frequente di colpi di calore e disidratazione.

Ma cosa causa la mancata assunzione di acqua? Un cane che non beve o non abbastanza di sicuro non sta bene, si mostra abbattuto , depresso, fatica a deambulare e a muoversi. Le zampe possono essere fredde, ma soprattutto potrebbe manifestare dei segnali di:

accelerazione cardiaca,

bocca asciutta,

gengive secche.

Attenzione a distinguere la sete dall’idratazione: infatti quest’ultima è uno stato patologico, dovuto alla perdita di liquidi fino alla compromissione di diverse funzioni organiche, mentre la sete è il normale bisogno di assumere acqua. Di sicuro le due cose sono collegate, poiché quando un cane è disidratato tenderà a bere spesso e in maggiori quantità.

Quanta acqua deve bere il cane al giorno: i fattori che determinano le quantità

I cani non sono tutti uguali anche perché hanno esigenze diverse, ma da cosa si riesce a capire la misura esatta dell’acqua da somministrare a Fido ogni giorno? Sicuramente sono vari i fattori che incidono sulla quantità che dovrebbe assumere. Il primo di questi è il peso dell’animale: maggiore è la stazza, più alta sarà la quantità di liquidi necessari a soddisfare le sue esigenze.

Si potrebbe dare come misura generale una quantità che oscilla tra i 50 e i 70 ml per ogni kg di peso corporeo. Ma la stazza non è l’unico fattore da valutare: infatti possono esserci delle condizioni fisiche dell’animale che richiedono un quantitativo di liquidi maggiori. Sarà il nostro veterinario di fiducia a darci questo suggerimento.

Al contrario di ciò che accade col peso, meno anni ha il cane più dovrà bere: infatti un cucciolo, anche per lo stile di vita attivo e dinamico che conduce, avrà bisogno di un maggiore quantitativo di acqua (circa 80 ml per kg). Ma non si tratta solo di stile di vita: infatti il metabolismo dei cuccioli è più veloce rispetto agli esemplari adulti e il suo corpo ha una capacità idrica maggiore rispetto all’altro.

Quanta acqua deve bere il cane al giorno: beve troppo o troppo poco?

E’ molto frequente che i cani bevano più acqua del solito quando il loro fisico nasconde (e neppure in maniera tanto velata) un problema o una patologia:

Se al contrario Fido lascia gran parte dell’acqua nella sua ciotola, significa che non assume abbastanza acqua e anche questo potrebbe essere correlato ad alcuni problemi, come ad esempio:

Qualche consiglio in conclusione…

Il cane deve assolutamente bere, perché il non assumere acqua e liquidi potrebbe creare non pochi problemi alla sua salute. Ma cosa possiamo fare per invogliarlo a bere di più? Di sicuro è opportuno fargli trovare sempre piena la ciotola, con acqua fresca e pulita. Magari nei periodi estivi mettiamola in un posto all’ombra, in modo da non farla riscaldare subito.

Procuriamoci delle ciotole in metallo, che mantengono meglio la temperatura dell’acqua e sono anche più facili da pulire. Non utilizziamo mai acqua troppo fredda né tanto meno ghiacciata. Premuriamoci di lavare e igienizzare le sue ciotole ogni giorno, per evitare il deposito di virus e batteri sul fondo e sulle pareti delle stesse.